Destitución de Xabi Alonso, en directo: última hora del despido del entrenador del Real Madrid, en vivo

Declaraciones de Jorge Valdano sobre Arbeloa

"Poco puedo decir porque no he visto al Castilla esta temporada, no ha tenido ningún tipo de roce con el fútbol de primer nivel, pero conoce el club, conoce a Xabi, de manera que seguramente tiene una sobreinformación de todo lo que ocurre en el primer equipo y toca esperar para ver si es capaz de ser competitivo en todas las competiciones."