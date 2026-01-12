En directo
REAL MADRID
Destitución de Xabi Alonso, en directo: última hora del despido del entrenador del Real Madrid, en vivo
Sigue el minuto a minuto del adiós del técnico del conjunto madridista tras la derrota en la final de la Supercopa de España
El tuit de DjMario
Más reacciones a la salida de Xabi Alonso.
José Félix expone otro detalle importante sobre la salida de Xabi
"El tema físico ha pesado como una losa", explica el director editorial del Diario AS.
Reacciona el streamer madridista Ubieto
El tuit del streamer: "Xabi Alonso destituido y el cabreo que llevo es descomunal. Al final ha ganado la presión de ciertos jugadores que no aceptaban el método de trabajo de Xabi Alonso. Espero que ahora con Arbeloa se dejen los putos cojones y traigan títulos este mismo año, no el siguiente... ESTE."
Ironía con la noticia
"Culparía a Guardiola por la destitución de Xabi", comenta Pulido en SER.
Iván Helguera se mofa de Arbeloa
El ex futbolista del Real Madrid reacciona en Twitter al nombramiento de Arbeloa de una manera curiosa.
La hemeroteca de Arbeloa que parece cuadrar con lo sucedido hoy
Curioso tuit del nuevo entrenador del Real Madrid en 2011: "Ten amigos pa'esto..."
Ibai Llanos, muy sorprendido con la salida de Xabi Alonso
El streamer mostró una gran sorpresa en X: "Pero qué es esto."
Dudek, ex compañero de Xabi, le defiende
El ex portero de Real Madrid y Liverpool lo tiene claro: "Xabi Alonso se quedó sin apoyo de Florentino Pérez. Es obvio que este equipo necesita mejores jugadores en el centro del campo y la defensa".
Raphinha lanza un recado al Real Madrid
Raphinha publicó en su Instagram una publicación con la Supercopa de España y una clara indirecta a la situación del eterno rival: "Un buen lunes para todos".
Declaraciones de Jorge Valdano sobre Arbeloa
"Poco puedo decir porque no he visto al Castilla esta temporada, no ha tenido ningún tipo de roce con el fútbol de primer nivel, pero conoce el club, conoce a Xabi, de manera que seguramente tiene una sobreinformación de todo lo que ocurre en el primer equipo y toca esperar para ver si es capaz de ser competitivo en todas las competiciones."
