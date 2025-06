Después de Mbappé, va Militao

El Real Madrid no falló ante el Salzburgo (0-3) y se clasificó a los octavos de final como primero del Grupo H. El conjunto merengue cuajó un buen partido que significó el regreso definitivo de Antonio Rüdiger tras operarse a finales de abril por una rotura de menisco. Una magnífica noticia para Xabi Alonso, que le dio la titularidad al alemán, tras sumar 13 minutos contra el Pachuca, en una defensa de tres que dio buenos resultados, y que mejoró aún más en el entrenamiento posterior al choque contra el equipo de Red Bull: parece que el tolosarra podrá contar con Kylian Mbappé para medirse a la Juventus el próximo martes.

Después de vencer a los austriacos, el ariete de Bondy se ejercitó con los jugadores que habían sido suplentes en Filadelfia, y el Madrid trabaja para conseguir su mejor versión física de cara al duelo ante la Vecchia Signora. Su compatriota Eduardo Camavinga también avanza positivamente en su recuperación. De este modo, Xabi Alonso va recuperando poco a poco efectivos de importancia en su plantilla, pero Rüdiger, Mbappé y Camavinga no serán los únicos.

Militao, listo para sumar minutos

Tras el alemán y el francés, vendrá Éder Militao. El brasileño se rompió el ligamento cruzado por segunda vez en poco más de un año -una vez en cada rodilla- y, como ya sucedió con él la temporada pasada (y con muchos de sus compañeros), ha podido acortar plazos en su recuperación. El central, si Xabi Alonso decide implantar habitualmente el 3-5-2 que aplicó ante el Salzburgo, apunta a ser importante en el equipo más pronto que tarde.

Militao, junto a Rodrygo, en un entrenamiento del Madrid / Real Madrid

El ex del Porto ya trabaja con el grupo y, según señala AS, puede entrar en la convocatoria contra la Juventus. Si el guion del partido lo permite, la idea es que tenga sus primeros minutos tras la lesión. No obstante, Militao quiere un regreso tranquilo, sin esfuerzos excesivos ni una carga de partidos demasiado elevada. Quiere evitar recaídas a toda costa.

Xabi Alonso y la defensa de tres

Xabi Alonso necesita centrales, aunque puede estar tranquilo por el momento. Dean Huijsen y Raúl Asencio cumplen con lo que el tolosarra busca, Antonio Rüdiger está de vuelta y Aurélien Tchouaméni rindió a buen nivel incrustado entre el alemán y el ex del Bournemouth, en el triunfo contra el Salzburgo. La recuperación definitiva de Militao acabaría de perfilar una posición que ha sufrido un nuevo golpe con la baja de David Alaba.

Dean Huijsen, durante la victoria ante el Salzburgo / AP

Si vuelve a buen nivel y poco a poco va cogiendo ritmo sin sufrir lesiones, todo apunta a que él, Rüdiger y Huijsen serán los tres titulares para la zaga de tres que tanto gusta a Xabi Alonso.