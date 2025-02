Un despropósito defensivo condena al City

El Manchester City tiene un problema y Pep Guardiola lo sabe. En la rueda de prensa después del partido de ida, el catalán ya expresó su preocupación por los errores defensivos del equipo. Los citizens se desconectan en defensa, en la Premier League les ha costado estar lejos de las primeras plazas y fuera de la lucha por el título muy pronto, pero en Champions les ha terminado saliendo muy caro.

Ya en la fase liga de la competición perdieron muchos puntos por errores individuales en defensa. Como el día en que se dejaron remontar un 3-0 ante el Feyenoord. Pero ante el Real Madrid este problema se multiplicó por el gran poder ofensivo de los blancos.

En el Etihad, los dos últimos goles blancos son claros errores de la defensa 'sky blue'. Ederson dejó un rechace en la frontal del área pequeña y Brahim aprovechó para empatar el encuentro en el 85. Ya en tiempo de descuento, una cadena de errores entre Rico Lewis, Kovacic y el portero dejaron la eliminatoria muy de cara para el equipo de Carlo Ancelotti.

Bellingham y Brahim celebrando la remontada en el Etihad / Dave Thompson. AP

Contra el Madrid no se puede fallar y menos cuando están delante Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo. Pues el City volvió a cometer los mismos errores en el Santiago Bernabéu. El primer gol blanco en el minuto cuatro no se explica sin el fallo de cálculo de Gvardiol, que dejó a placer a Mbappé. El francés aprovechó el gran pase de Asencio y la picó sobre la salida de Ederson. Una gran acción técnica que no exime de culpa al lateral croata.

Los errores se repiten

El Manchester City era totalmente inofensivo en ataque, pero la eliminatoria seguía viva. Mbappé sabía de la fragilidad de los ingleses en defensa y lo aprovechó. Primero con una gran acción técnica que dejó a dos jugadores del City tendidos dentro del área y en la segunda parte la puso con un zurdazo para marcar un hat-trick. El problema para los de Pep fue la facilidad con la que Mbappé pudo ejecutar sus acciones.

El francés recibió en la frontal del área y con un simple toque se quitó de encima a un defensa y pudo batir con un gran remate al portero brasileño. Con un jugador como Mbappé delante, darle espacio es mortal y así lo demostró. En la ida, los citizens podrían haber terminado mucho peor si los merengues hubiesen aprovechado más las ocasiones que provocaron.

Mbappé celebra su hat-trick ante el Manchester City / AGENCIAS

Pep Guardiola tiene trabajo que hacer si no quiere que la temporada se le haga muy larga. Eliminados de la Champions de manera muy dolorosa ante el Madrid a las primeras de cambio y en la Premier a 17 puntos del líder. En estos momentos están cuartos y en posiciones de Champions, pero Newcastle, Chelsea y Bournemouth están cerca para poder abrir aún más la herida al de Santpedor.

En defensa mal, en ataque peor

Los errores defensivos condenaron al City ante el Real Madrid, pero ofensivamente el partido de los de Guardiola fue nefasto. La pelota circuló de manera muy lenta, todo lo contrario a lo que nos tenía acostumbrados en las temporadas anteriores y de hecho, no probaron a Courtois hasta el minuto 75. El gol de Nico llegó en el último minuto y con todo sentenciado.