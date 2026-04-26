Desprecio de Arbeloa a los canteranos del primer equipo

La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Real Madrid ha perjudicado a cuatro de los cinco canteranos que tienen ficha con el primer equipo. Carvajal, Asencio, Gonzalo y Fran García han visto reducida su presencia en el equipo con él al mando y, aunque no son los únicos, sí llama la atención esa condición de ser de la casa como lo fue el técnico en su momento.

Hecho en La Fábrica

Arbeloa llegó a los juveniles del Madrid en 2001 y debutó tres años después con el primer equipo, precisamente ante el Betis, contra el que empataron este viernes. Perteneció a la penúltima generación que ascendió al Castilla a Segunda División junto a Mata, Granero o De la Red, entre otros. Sin embargo, no contó demasiado para aquel equipo de los ‘Galácticos’ y acabó siendo traspasado al Deportivo de la Coruña en 2006.

Cuatro años después, regresó al Madrid donde colgó las botas en 2016. Sabe mejor que nadie lo difícil que es para un canterano sobrevivir en el primer equipo, algo de lo que puede dar fe Fran García, que apenas cuenta para los entrenadores con los que ha estado, y que empiezan a experimentar Gonzalo y Asencio. Carvajal, por el contrario, ha dado la talla, para convertirse en uno de los símbolos del Madrid en la última década.

Los datos de los canteranos con Arbeloa / EFE

Arbeloa ha dado la espalda a los cuatro. Solo ha contado con ellos cuando no le ha quedado otro remedio. Cuando las lesiones de los más habituales le han obligado a ponerlos y han cumplido con su misión. Todos han dado la talla, aunque en el caso del capitán, no al nivel que le convirtió en uno de los mejores laterales del mundo.

Roces con Carvajal y Asencio

Carvajal ha sido el peor tratado por Arbeloa. Recuperado de una grave lesión de rodilla, apenas ha tenido oportunidades de jugar. Cuatro partidos de titular y solo dos completos. Lo curioso es que Arbeloa ha hecho un ‘Mourinho’ con él, similar a la afrenta del portugués con Casillas cuando dijo que Adán era mejor que el mítico portero blanco. Arbeloa se ha agarrado a Alexander-Arnold para desairarle ante la indignación del entorno madridista.

Le sigue Fran García, que no tiene que envidiar en nada a Carreras, otro canterano repescado que está defraudando tras pagar 50 millones de euros para recuperarlo. Ha jugado cinco partidos de titular de los 23 que Arbeloa ha dirigido al equipo, completando solo tres. Gonzalo es el que más presencia ha tenido, en 14 partidos, seis de titular, pero no ha completado ni el 30% de los minutos posibles.

Thiago, también

Asencio es el más utilizado obligado por las circunstancias. Las lesiones de sus compañeros llevaron a Arbeloa a ponerlo incluso cuando estaba lesionado y al límite de sus fuerzas. Al final, el canario pidió descanso consciente de que se estaba jugando su físico, pero al técnico no le gustó y le puso la raya. Inconcebible.

Arbeloa ha boicoteado las posibilidades de jugar de canteranos que viven la misma experiencia por la que pasó él. Y lo ha hecho, curiosamente, sacando pecho como defensor de la cantera. Su objetivo era apuntarse algún tanto dando oportunidades a jugadores que dirigió en La Fábrica y acertó con Thiago. En esa línea insensible, ha dejado fuera al canterano cuando recuperó a las estrellas ante el asombro de todos.