El desplome del Madrid ya tiene consecuencias

Mientras Xabi Alonso vive los que podrían ser sus últimos días como entrenador del Real Madrid, las miradas críticas de la afición blanca empiezan a fijarse en los jugadores. Futbolistas que no funcionaron ni con Ancelotti ni con el nuevo técnico y que, cada vez con más motivos, se encuentran en el ojo del huracán.

Un grupo que, a pesar de algunos cambios este verano, ha protagonizado un año y medio para olvidar en cuanto a lo deportivo. Las goleadas del Barça el año pasado y la incapacidad para llevarse los partidos grandes ha dado paso a cierta indolencia en muchos encuentros. Incluso cuando la intensidad ha sido mayor, como ante el City de Guardiola, la calidad individual fue insuficiente para hacerse con los tres puntos.

Xabi Alonso, durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Metropolitano / Borja Sánchez-Trillo / EFE

La situación empieza a señalar directamente a varios futbolistas. No solo desde la grada, con los pitos que se pudieron escuchar en el último encuentro de Champions League. También en otras facetas, como por ejemplo los valores de mercado de Transfermarkt.

La última actualización de la página evidencia el bajón de rendimiento de algunos jugadores. De forma global, solo tres jugadores han elevado su valor de mercado, mientras que hasta 12 futbolistas se han devaluado, algunos de ellos considerablemente, en lo que no deja de ser una escenificación estadística del mal rendimiento sobre el césped.

12 jugadores bajan su valor de mercado

Por lo que respecta a los jugadores devaluados, en algunos de ellos los motivos son más que evidentes. Es el caso de Carvajal, que baja de los 8 a los 7 millones de euros tras un periodo marcado por las lesiones.

Dani Carvajal, durante el Atlético-Real Madrid. / Manu Fernandez / AP

En la misma situación se encuentra Mendy (de 10M€ a 8M€), al que apenas se le ha visto sobre el césped. Otros, como Rüdiger (de 15M€ a 12M€) o Courtois (de 20€ a 18M€) han visto afectado su valor por un tema de la edad, si bien en el caso del alemán también han influido los problemas físicos.

El poco protagonismo que han tenido bajo las órdenes de Xabi Alonso ha condicionado a Lunin (de 18M€ a 15M€), Fran García (de 18M€ a 15M€) o Brahim Díaz (de 40M€ a 35M€). Mención a parte merece Endrick, que tras ser relegado al ostracismo ha visto como su valor de mercado ha bajado hasta en 10M€ (de 35M€ a 25M€). No hay que olvidar que el verano que llegó al Madrid, en 2024, el brasileño se situaba en los 60M€.

Rodrygo lamenta una ocasión fallada contra el Manchester City / AP

A partir de aquí aparecen cuatro casos llamativos. Por un lado, Trent Alexander-Arnold, que entre lesiones y rendimiento discreto ha pasado de 75M€ a 70M€. Más significativa es la bajada de Rodrygo Goes, que llegó a los 110M€ de valor de mercado en junio de 2024 y que ahora vale casi la mitad (60M€) tras una nueva bajada de 20M€. El brasileño, a pesar de su gran partido ante el City, arrastra un rendimiento muy pobre desde hace meses y al Madrid no le será fácil encontrarle salida.

Por lo que respecta a Fede Valverde, su bajada de 130M€ a 120M€ no es una cuestión de participación, sino de un rendimiento que ha sido muy decepcionante. Por último tenemos a Jude Bellingham. Tras varios años asentado en 180M€, el inglés se sitúa ahora en 160M€. Lejos quedan esos primeros meses deslumbrantes en el Real Madrid, que han dado paso a muchos interrogantes en torno a un futbolista difuminado y perdido.

Tres excepciones

A pesar de todo, en la nueva actualización de Transfermarkt encontramos también a tres futbolistas que sí se han revalorizado bajo las órdenes de Xabi Alonso. Sus nombres no sorprenden, ya que se trata de Álvaro Carreras, Arda Güler y Kylian Mbappé.

El rendimiento de Güler no es el mismo que a principio de temporada / Efe

A pesar de su nefasta actuación en el derbi, el lateral izquierdo se ha consolidado como uno de los mejores en su posición y alcanza ya los 60M€. La gran subida la protagoniza Arda Güler, que pasa de 60M€ a 90M€ gracias al rol que le dio Xabi Alonso en los primeros meses, si bien ahora parece relegado a un segundo plano y su fútbol se ha visto ensombrecido desde la llegada de Bellingham.

Por último, Kylian Mbappé, tras su espectacular rendimiento cargando todo el peso goleador del Real Madrid, se eleva hasta los 200M€, un valor que ya tocó en 2018 y 2019 y que le hace estar a la altura de Lamine Yamal y Erling Haaland.