El despilfarro millonario del banquillo del Real Madrid

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid han desatado la fiebre inversora de los candidatos. Florentino Pérez, actual máximo mandatario, y Enrique Riquelme, aspirante opositor. La última semana de campaña ha estado copada por anuncios y promesas, como la de poner “por lo menos” 150 millones para traer a un jugador, según ambicionó Florentino, o la promesa ante notario para fichar a Haaland. Lo único constatable, hasta la fecha, es el pago de la cláusula de José Mourinho para que sea entrenador del club blanco si el vigente presidente revalida su cargo.

Mourinho, el más caro de la historia

El Benfica informó este jueves ante la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, autoridad competente en la materia, del pago de 15 millones por Mourinho en caso de resultar ganador Florentino. La propia candidatura del presidente —no existe interinidad en el Real Madrid— hizo público que sería su entrenador en un anuncio difundido a los medios cuando Riquelme estaba a punto de anunciar que Haaland sería su gran promesa electoral. De confirmarse este movimiento, el entrenador portugués se convertiría en el más caro de la historia.

Hasta la fecha, el fichaje de Nagelsmann por el Bayern en 2021 marca la mayor operación de este tipo. El club bávaro abonó al RB Leipzig un montante de 25 millones en concepto de indemnización. Once años antes, en 2010, Florentino fichó a Mourinho por 16 millones tras una brillante temporada en el Inter, con el que conquistó la Champions. Con el dinero que abonaría para la segunda venida del de Setúbal, que acumula años de cambios turbulentos, The Special One se convertiría en el técnico que más capital ha movido en transferencias.

El portugués José Mourinho. / ESTELA SILVA / EFE

No es habitual que los clubes desembolsen grandes cantidades en este tipo de conceptos. Las primas de fichaje o los incentivos sí son comunes, pero el Real Madrid se ha visto obligado en los últimos doce meses a abrir la caja fuerte para reforzar un banquillo donde ninguna de las apuestas recientes terminó por cuajar. Todo empezó hace prácticamente un año. El 23 de mayo de 2025, en vísperas del último partido de Liga, el Real Madrid anunciaba el fin de la segunda etapa de Carlo Ancelotti como entrenador del club blanco cuando todavía le restaba un año de contrato.

Cláusulas y finiquitos

La salida del de Reggiolo se vendió sin cifras. Simplemente como un acuerdo entre las partes que terminó con el italiano firmando por la selección de Brasil, con la que ha renovado hasta 2030 antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El siguiente en llegar fue Xabi Alonso, que también tenía contrato con el Bayer Leverkusen. Un año le restaba al tolosarra. Aunque tampoco se hizo público un coste de desvinculación, el técnico vasco tenía, según publicó Kicker, una cláusula de 15 millones para liberarse en caso del interés de una nómina reducida de clubes, entre los que se encontraba el Real Madrid.

Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa / EFE

La etapa de Xabi Alonso, un entrenador cuya contratación lideró José Ángel Sánchez, director general del club, llegó hasta el 12 de enero de 2026. Después de perder la Supercopa, pero sobre todo la confianza de Florentino, el entrenador vasco tuvo que salir del Real Madrid. De nuevo, en el comunicado oficial se utilizó la fórmula del “mutuo acuerdo”. Lo cierto es que el tolosarra había firmado hasta 2028. Tres temporadas de las que solo estuvo media al frente del club. Su salida provocó el ascenso de Álvaro Arbeloa, con una correspondiente mejora salarial para rondar los tres millones de euros por temporada, aunque de poco le valió. Solo pudo completar otra media temporada sin títulos.

Mourinho firmará un contrato de dos años más uno opcional, en función de los títulos que alcance. Todavía no han trascendido cifras sobre su salario, pero en el Benfica el portugués había firmado 16 millones brutos para la primera temporada y 18 para la segunda. Sea cual sea el escenario, su contratación aumenta la factura de los entrenadores del Real Madrid de un Florentino dispuesto a sacar la chequera para seguir como presidente del club que afronta los meses más decisivos para su futuro, con la entrada de un inversor que deberán aprobar los socios y cuya relación con el club cambiará para siempre.