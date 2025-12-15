La despiadada réplica de Tebas a Florentino: "Eso no es indignación, es teatro"

Javier Tebas tardó unas horas en contestar las acusaciones vertidas por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero lo hizo con dureza y una crítica feroz. A su juicio, la indignación mostrada por el dirigente blanco en relación a la "pasividad" en el proceso judicial por el 'caso Negreira' es, como diría José Mourinho, teatro del bueno.

Desmonta la teoría de Florentino

"Que no te construyan el relato, presidente", empieza diciendo la publicación de Javier Tebas en su cuenta personal de X para replicar a Florentino Pérez. Y a continuación, se explica: "En un proceso judicial, la intervención no es a gusto del interesado, sino conforme al orden legal de personación en el procedimiento. El orden fue claro y rotundo: El fiscal, el abogado de Estrada Fernández, LaLiga (aunque actuamos antes en Fiscalía), y finalmente, el Real Madrid, que fue el último en personarse".

Para lanzar una pregunta muy directa al presidente madridista: "¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces. Por cierto, el fiscal formuló 19 preguntas, el abogado de Estrada 2 antes de la formulada por el abogado de Laliga. ", puntualizó el presidente de LaLiga sobre las críticas vertidas desde el Real Madrid aprovechando el discurso de la comida de Navidad con los medios de comunicación.

Por último, aumenta la dureza Tebas cuando comenta: "Y cabe recalcar que las cuestiones que el Real Madrid intentó plantear después ya habían sido respondidas por Luis Enrique y Valverde. Hablar de "pasividad" en este contexto no solo desprecia el procedimiento judicial, sino que falta al respeto a la inteligencia de cualquier persona que sepa cómo funciona un juzgado. Eso no es indignación: es teatro. LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos. Otros, lamentablemente, sí".

Florentino había acusado a LaLiga de "pasividad"

Unas palabras que vienen a colación tras la 'rajada' de Florentino sobre este proceso. "El caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional. Sabemos que se han pagado más de ocho millones de euros por informes técnicos sobre árbitros, los informes más caros del mundo, y que encima nunca fueron conocidos por los propios entrenadores, que eran los destinatarios de los informes", criticó el presidente del Real Madrid, aludiendo a los testimonios de Luis Enrique y Ernesto Valverde durante las sesiones del juicio de la pasada semana.

Florentino Pérez había mencionado en sus críticas directamente a LaLiga cuando se preguntó: ¿Cómo es posible que la Federación y LaLiga, que deben velar por la integridad de la competición y perseguir que se haga justicia, se comporten de esta manera? ¿A qué se debe su pasividad? Confío en que algún día también lo sabremos. Tienen el deber de velar por la integridad de la competición para no parecer cómplices de un caso tan grave"