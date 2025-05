La emocionante despedida que Modric y Ancelotti nunca quisieron hacer

Es imposible decir que a uno le preparan para decir adiós. Simplemente, es la mejor de las maneras de finalizar una etapa, pero no resta un ápice dolor. Mucho menos, como, en el caso de Luka Modric, la despedida se produce en contra de su voluntad. Con el edadismo como principal razón de un Real Madrid que quiere clausurar una era de la que también ha formado parte, con letras de oro, Carlo Ancelotti. Ambos, el escudo del club, para lo bueno, en las victorias, y para ponerse delante en las derrotas. Un día para la historia y que cambiará la del club.

Modric: "No llores porque terminó, llora porque sucedió"

Todo el encuentro fue una consagración a los ídolos del Real Madrid. Desde la propia salida de los jugadores al terreno de juego, que se acompañó con una camiseta de Modric en el medio del Bernabéu. Después, los eternos aplausos en la presentación oficial. Luego, los tifos, y un cambio de Modric que ya forma parte de la historia del fútbol, con los jugadores del Real Madrid y de la Real Sociedad haciéndole un pasillo a Modric.

"Ha sido un placer entrenar este club y este equipo. Quiero agradecérselo primero a mi presidente, Florentino. Ha sido fantástico poder compartir con vosotros todos estos momentos. Nadie puede olvidar el pase de Luka contra el Manchester City, los goles de Karim al PSG, nadie puede olvidar los dos goles de Joselu. Yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí. ¡Hala Madrid y nada más! Os quiero mucho", dijo totalmente emocionado Carletto después del encuentro.

"Ha llegado el momento que nunca quise que llegara. Ha sido un viaje largo y maravilloso. Quería darle las gracias al club y al presidente, Florentino Pérez. Quería darle las gracias a todos los entrenadores, a mis compañeros y toda la gente que me ha ayudado en este tiempo. ¡Gracias de corazón! A mi familia también, sin ellos esto no sería posible", empezó diciendo Modric.

"Hemos ganado mucho, pero el trofeo más grande que he ganado es el cariño que me habéis dado todos estos años", dijo el croata en un discurso que disparó las emociones del Bernabéu. "No hay palabras para agradecer todo lo que me habéis dado. 'No llores porque terminó, llora porque sucedió'. Esa es la frase con la que me quedo", sentenció el croata en una despedida inolvidable.

"Luka, el fútbol eres tú"

"Luka, el fútbol eres tú", resumía una pancarta de un niño que posiblemente tuviese los mismos años que temporadas del croata en el Real Madrid. Pero suficiente para entender la trascendencia de un mito al que le rodeó la desconfianza en sus primeros compases. Fue simbólico que se cayese Twitter, ahora 'X', en los prolegómenos del último encuentro del '10', porque en esa red social hay comentarios que más de uno ha borrado.

Los que consideraron que el fichaje de Modric era demasiado caro (35 millones recibió el Tottenham) cuando la cifra que se pagó por un jugador que debutó en 2012. El croata tiene ahora responsabilidad sobre 28 títulos, entre ellos seis Champions, y un Balón de Oro que deshizo la dicotomía de Cristiano Ronaldo-Messi. Aun así, el conjunto blanco decidió no prorrogar su contrato un año más.

La decisión de la secretaría blanca llegó después de un gran año del croata. Mejor que el anterior, donde su renovación sí se vivió como una extensión del último baile. Pero los 58 partidos y los más de 2.800 minutos jugados dan buena fe de la regularidad del que fue el mejor centrocampista del Real Madrid que naufragó en las grandes competiciones. De ahí que su último servicio sea el Mundial de Clubes.

Luka Modric, durante el cambio, con Carlo Ancelotti y Lucas Vázquez, otros de los protagonistas de esta emocionante jornada. / J.J. GUILLÉN / EFE

"Gracias, Carletto, gracias leyenda"

El principal problema que ha enfrentado Carletto en el colofón de su segunda estampa de blanco ha sido no encontrar un sustituto para Kroos. Y ahora también tendrá que encontrar un recambio para Modric. El doble pivote eterno, que era una tripleta incombustible con Casemiro, ha dejado un boquete en el centro del campo que ha perjudicado al conjunto del sistema blanco.

Ancelotti y Modric contaron, cada uno, con su tifo en cada uno de los fondos del Bernabéu. "Gracias, Carletto", "gracias leyenda", fueron los mensajes para cada uno. Categorías diferentes, a pesar de que el italiano es el entrenador más laureado en la historia del club, con 15 trofeos.

Con todo, los técnicos, salvo ejemplos únicos, nunca reciben el mismo reconocimiento que los jugadores. Un día para la conciliación de todos los estamentos. Una jornada para el recuerdo del fútbol que ni Carlo Ancelotti ni Luka Modric quisieron hacer. Porque está en contra de la voluntad de cualquiera abandonar el lugar que siempre será tu casa.