El conjunto blanco ha pasado de tener un promedio de 6,8 españoles en el once a 1,5 esta temporada 'Marca' recuerda que desde la campaña 00-01 ha fichado 69 jugadores extranjeros por 26 españoles

El pasado 7 de enero el Estadio de la Cerámica asistió a una alineación insólita: la de un Madrid sin jugadores españoles. No había ocurrido en 121 años de historia y la noticia no tardó en aparecer en todos los medios y en las redes.

A pesar del impacto de lo ocurrido, la 'desespañolización' del Madrid en datos: una tendencia que viene de lejos' del Madrid, como explica 'Marca' en un amplio reportaje, no es un hecho puntual sino el resultado de una tendencia. Desde la temporada 200-01 el club blanco ha incorporado 69 jugadores extranjeros por solo 26 españoles.

Analizando en detalle los números, entre la temporada 2000-01 y la 2022-23, sólo en la 15-16 el Madrid no fichó ningún extranjero, mientras que hasta en nueve temporada no llegó ningún futbolista nacional. La 'despañolización' no solo se ve reflejada en la configuración de la plantilla. El dato más relevante es seguramente la poca influencia en el once. Desde el curso 13-14 el único refuerzo nacional que ha sido fijo en las alineaciones ha sido sólo Carvajal.

La política de fichajes del club en las últimas temporadas no está ayudando a que los jugadores de la cantera tengan oportunidades. No es solo que el Madrid fiche sobre todo a jugadores extranjeros, es que su perfil es el de futbolistas jóvenes pero con potencial para ser la estructura del equipo los próximos años. Son los casos de jugadores como Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouaméni o más recientemente Endrick. Ni siquiera la buena temporada del Castilla ha hecho que el club trate de reservar sitio en la primera plantilla para lo que se viene.

Con el paso de los años el conjunto blanco ha ido perdiendo futbolistas nacionales que en su momento fueron referencias del equipo y del vestuario. Casos como los de Hierro, Raúl, Helguera, Salgado, Guti, Morientes, Casillas o Sergio Ramos no han tenido su relevo en el equipo.

El conjunto blanco está encontrando soluciones en el mercado extranjeros, en la mayoría de casos con un buen rendimiento, pero el Madrid está dejando de ser un equipo con impacto en la selección.