La desesperación de Álvaro Benito con el Real Madrid: "¡No puede ser!"

La vida sigue igual en el Real Madrid con Álvaro Arbeloa. Florentino Pérez tomó el timón del club y decidió rescindir el contrato de Xabi Alonso con la intención de recuperar la buena dinámica, pero la realidad es totalmente distinta. El equipo no solo no ha cambiado, sino que ha empeorado: eliminado de Copa del Rey ante el Albacete y fuera del top-8 de la Champions League.

La victoria 'in extremis' frente al Rayo Vallecano volvió a desatar las dudas sobre el proyecto que está llevando a cabo el club, donde Arbeloa ya está en tela de juicio por los resultados que ha cosechado durante estas últimas tres semanas.

El estilo de juego del Real Madrid está dando mucho de qué hablar, especialmente en las tertulias televisivas. Desde el canal de Movistar+ analizaron la situación del conjunto blanco, y una de las personas más críticas fue Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid.

En primer lugar, el comentarista de Movistar+ puso en duda a qué juega realmente el Real Madrid: "Pasa el tiempo y uno todavía no sabe cuál es la propuesta futbolística del Real Madrid".

No sabe si es un equipo que "quiere contraatacar, si quiere defender hacia adelante, quiere presionar, quiere tener la pelota, quiere dominar...". El mejor ejemplo de ello fue el partido ante el Rayo Vallecano, en el que los de Arbeloa no supieron qué hacer, ni con balón ni sin él.

Álvaro Arbeloa, en el banquillo de La Cerámica. / Alberto Saiz / AP

Quiso dejar claro que "para dominar obviamente tienes que cumplir con muchos requisitos defensivos que no se están cumpliendo", algo que consigue el Barça de Hansi Flick en muchos encuentros.

Benito aseguró que "Arbeloa tiene mucho trabajo por delante", y matizó que "no le va a bastar con generar un buen ambiente que parece que lo está consiguiendo y que ha sido el objetivo número uno, como tener a los jugadores en un buen ecosistema".

El principal problema del Real Madrid es en el apartado técnico-táctico, según el exjugador. "No puede ser que a un equipo de élite no se le pueda entrenar, entre comillas", comentó. Si no se soluciona este problema, Benito fue claro: "Pueden venir tiempos muy malos".