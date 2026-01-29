Descontrol total en el Real Madrid

Cuando se hacen las cosas mal durante muchos años, lo normal es que tarde o temprano se terminen pagando las consecuencias. Es lo que le está ocurriendo ahora mismo al Real Madrid. Años y temporadas marcadas por malas decisiones deportivas y extradeportivas que están pasando mucha factura a Florentino Pérez.

El despido de Xabi Alonso tras solo medio año al mando del equipo, cuando era tu nuevo gran proyecto, ya avanzaba que algo no funcionaba en la casa blanca. La contratación de un Arbeloa prácticamente sin experiencia seguía aumentando el nerviosismo, los continuos mercados sin tapar agujeros. El Madrid ha pasado en dos años de ser campeón de Europa a sufrir ante cualquier rival en la Champions y sin ser de sus máximos favoritos. Un descontrol total con muchos factores diferentes que explican la crisi merengue.

Cambio de entrenador, sin cambio de actitud

La llegada del salmantino no ha conseguido reconducir a un equipo que estaba tocado con Xabi. Las relaciones de los futbolistas con Arbeloa son mejores que con el tolosarra, pero siguen teniendo el control total del vestuario. Los primeros mensajes de Arbeloa eran peligrosos; daba mucha (demasiada) libertad a sus futbolistas e incluso llegó a afirmar que los de arriba debían estar frescos para atacar y podían presionar menos... justo de lo que más se quejaron con Xabi.

Florentino Perez y Xabi Alonso / Efe

Ante el Benfica vimos que ni Mbappé, ni Mastantuono, ni Vinicius corrieron en defensa y los lusos lo aprovecharon. Mourinho supo ver la fragilidad en el planteamiento de Arbeloa y, durante muchos minutos, el encuentro fue un baño. El cambio de actitud tras la marcha de Xabi duró solo dos semanas y ya están fuera de la Copa del Rey o del 'top-8'

Los aficionados empiezan a criticar cada vez más su nuevo entrenador, al que desde Madrid ya apuntaron que era el mimado de Florentino. El pasado miércoles ya vivió su primera bronca con un jugador. Arda Güler, uno de sus favoritos, le montó una buena tras ser sustituido en Da Luz. Además, tras el partido vimos una cara totalmente diferente de cara a la prensa, con algún pique con los periodistas desplazados a Portugal.

El problema sigue siendo el mismo

Ahora suena Unai Emery como recambio a Arbeloa en verano, tampoco va a cambiar nada. El problema del Madrid no reside en su entrenador, reside en que la plantilla no está bien confeccionada y los jugadores son los dueños del club. A Xabi Alonso se lo comieron en cinco meses y Arbeloa directamente les ha tendido la mano cediendoles todo el poder.

El entrenador del Real Madrid Alvaro Arbeloa durante el partido de Champions League ante el Benfica / Associated Press/LaPresse

Lo peor es que el bajón futbolístico de los blancos, de campeones de Europa al desastre actual, ha llegado tras gastarse 167,50 millones de euros este verano, 49 'kilos' el pasado y el fichaje de Mbappé con una prima millonaria. No es una cuestión de no fichar, es fichar cromos repetidos, a precio caro y sin cubrir las necesidades del equipo.

Y tras la evidente falta de creatividad en el centro del campo, la respuesta de Florentino es la misma de los últimos mercados: no fichar a nadie. En tres días termina el mercado y no se espera que los blancos sumen a nadie más a la causa.

Cuando Florentino se encapricha con un futbolista...

Uno de los motivos que explican la falta de fichajes del Real Madrid en esa posición son las inversiones que hicieron hace años. Entre los fichajes de Camavinga, Tchouameni y Güler se gastaron más de 160 millones de euros y en la dirección deportiva siguen pensando que ellos deben dominar el centro del campo blanco.

Camavinga ya ha demostrado no ser el futbolista que se esperaba y no ha conseguido explotar, a pesar de que todos los entrenadores que ha tenido han confiado en él. Tchouaméni es el que más ha funcionado. Un pivote fuerte y rápido al corte, pero que queda muy insuficiente cuando se junta con Bellingham y Güler en el centro del campo. Finalmente, el turco es un jugador muy irregular. Empezó la temporada siendo el máximo asistente del equipo, desapareció unos meses y ahora ha vuelto a la titularidad. Su problema es que comparte posición con el inglés y los dos juntos restan más que suman.

Luka Modric continúa a un primer nivel en el Milan / AP

De hecho, la salida de Modric es para proteger a estos jóvenes futbolistas. En la cúpula blanca se pensaba que el croata podría quitarle minutos a Camavinga y Güler; por tanto, era prescindible a sus 40 años. Florentino prefirió potenciar los talentos y dejó escapar a un Modric que es figura actualmente en la Serie A. Eso también aplica a fichajes: traer a alguien significaría tapar los minutos de las apuestas pasadas y el presidente sigue confiando en ellos.

La cabeza más fuera del campo que dentro

Para finalizar, otro de los grandes motivos de la crisi del Real Madrid vuelve a estar en el palco. Cuando las cosas funcionaban y se ganaban las Champions League, el club azulgrana empezó a estar más pendiente de cosas extradeportivas que del relevo generacional y ahora han explotado las consecuencias.

Florentino Pérez en el palco del Santiago Bernabéu / EFE

Florentino quiso hacer historia con un nuevo estadio y convertirlo en un eventodormo... le ha salido fatal. Un estadio que tenía que ser una fuente constante de nuevos ingresos ha terminado quedando a medias. Sin conciertos, sin eventos y sobretodo, viendo como el gran beneficiado es el Atlético de Madrid. La Superliga terminó siendo un fracaso a pesar del empeño del presidente blanco en revolucionar el fútbol europeo y finalmente su lucha arbitral interminable entre videos de Real Madrid TV y contra el 'caso Negreira'. De todo menos fútbol.