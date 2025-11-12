Descontrol total en el Madrid

La peor versión del Real Madrid de Xabi Alonso la vimos el pasado domingo ante el Rayo Vallecano. El club merengue no pudo ante los locales y se quedó sin marcar en un partido muy gris de todos sus jugadores. Durante momentos se jugó a lo que el Rayo quería y no al revés.

En un vídeo que sacó DAZN este pasado lunes, se vieron todas las costuras en el plan táctico del tolosarra. Ningún jugador tenía claro a qué jugaban y estaban constantemente hablándose para intentar solucionar los problemas que el Rayo les creaba.

De hecho, esto es una de las principales críticas que tienen los madridistas y la prensa de la capital al juego blanco. Xabi llegó para revolucionar tácticamente el equipo tras varios años sin un plan claro por parte de Ancelotti.

En el Mundial de Clubes se vieron los primeros brotes verdes ante la Juventus o el Borussia Dortmund, pero a medida que pasan las jornadas, el Madrid parece cada vez más el de Ancelotti y no el de Alonso. El tolosarra fue revolucionario en Leverkusen, pero no ha conseguido adaptar nada de ese plan al Santiago Bernabéu.

Nadie entendía nada en Vallecas

Mbappé no sabía cómo atacar a la defensa del Rayo y pedía ayudas arriba. "Aquí estamos con uno menos siempre". En defensa, Huijsen se encontraba solo y superado por los ataques rayistas: "Estamos dos para uno, ayuda". Los dos que precisamente quedaron más señalados. Mbappé prácticamente ni apareció y Huijsen fue sustituido al descanso tras una horrible primera parte.

En la otra punta del campo, Vinicius se enfadaba con sus compañeros por jugar en largo: "¡No! Juega, caralho, hazlo fácil", gritaba tras otra pérdida de posesión. Güler, por su parte, no entendía cómo presionar a la defensa local y se marchó al banquillo a preguntar a Xabi Alonso y posteriormente comentar el plan con Jude.

Xabi Alonso pensativo ante el Rayo / AP

El tolosarra se miraba el partido desde la banda sabiendo que nada estaba saliendo según lo preparado. El plan era salir desde atrás con la pelota, pero en el vídeo de DAZN se le ve muy molesto tras varios balonazos que terminaron en pérdidas blancas. Tampoco le gustaron algunas jugadas individuales de Vinicius: "¡Pásala, hostia!", chilló el entrenador.

El tolosarra ha empezado por traicionarle su propio discurso. El video de DAZN demuestra el caos que fue el Madrid en Vallecas y que deja tocado a Xabi Alonso antes del parón. Los problemas que existían con Ancelotti no se han corregido y las cosas que se habían solucionado han vuelto al punto inicial. El gran nivel de Mbappé en este inicio de curso ha tapado muchas de las carencias que tiene este equipo, pero justo cuando el francés desaparece, todos los problemas salen a la luz.