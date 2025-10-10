Deschamps, sobre Mbappé: "El dolor disminuye con el descanso"

Didier Deschamps pidió tranquilidad tras el susto que protagonizó Kylian Mbappé en el partido que Francia ganó este viernes a Azerbaiyán. El capitán de les Bleus pidió el cambio en la segunda parte después de recibir un nuevo golpe en el tobillo derecho, zona en la que ya arrastraba molestias desde días anteriores.

Tras el encuentro, el seleccionador francés explicó la situación con cautela: “Recibió otro golpe en el mismo tobillo. El dolor disminuye con el descanso. En un partido, es inevitable que haya contacto. Ya veremos más adelante. Tiene molestias que no son las ideales para él”, recogió RMC Sports en su directo.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia / EFE

Deschamps subrayó que, por ahora, no se trata de una lesión grave, aunque el cuerpo médico seguirá evaluando la evolución del jugador en las próximas horas. “No queríamos correr riesgos. Preferimos cambiarlo para evitar que la cosa fuera a más”, añadió el técnico.

Mbappé, que había sido duda en la previa del choque por esas molestias, mostró signos de incomodidad tras una acción en la que fue derribado por un defensa azerí. Poco después pidió el cambio y fue sustituido entre gestos de resignación.

Pendientes del tobillo de Mbappé

La selección francesa, que se impuso con solvencia por 3-0, retomará los entrenamientos en las próximas horas, aunque la presencia del delantero del Real Madrid dependerá de cómo responda su tobillo. En principio, todo apunta a una dolencia leve que no debería comprometer su participación en los próximos compromisos clasificatorios, aunque toda precaución parece poca con Kylian, pieza clave para el Real Madrid de Xabi Alonso.

Kylian Mbappé, tras marcar un golazo ante Azerbaiyán / YOAN VALAT

El delantero ha arrancado la temporada en un estado de forma excepcional, como demuestran los catorce goles que ya ha marcado en diez partidos disputados con la camiseta blanca. Con Francia también fue quien abrió el marcador este viernes, aunque, como decíamos, no pudo acabar el encuentro. Habrá que ver cómo se encuentra en las horas posteriores antes de tomar una decisión sobre su presencia con la selección gala, que visita a Islandia en el segundo compromiso de este parón de selecciones con vistas al Mundial del próximo verano.