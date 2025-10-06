Deschamps no libera a Mbappé y pone en alerta al Madrid a 20 días del Clásico

El Madrid se llevó los tres puntos ante el Villarreal, pero también un susto en el tramo final del partido. Kylian Mbappé sufrió un ligero esguince de tobillo y tuvo que ser sustituido por Rodrygo pocos minutos después de anotar el tercer y definitivo gol para los blancos.

A priori no se trata ni mucho menos de una lesión importante, pero sí encendió las alarmas por la cercanía del próximo Clásico ante el Barça, que se jugará el próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, en apenas 20 días. Él mismo futbolista reconoció una vez estaba en el banquillo que tenía dolor en la zona del tobillo.

Había bastantes dudas sobre si Mbappé acudiría a la convocatoria de Francia, que en este parón de selecciones juega dos partidos de clasificación para el Mundial, ante Azerbaiyán e Islandia. Por el momento, el jugador ha llegado esta misma tarde a Clairefontaine, donde arranca la concentración del equipo de Didier Deschamps.

En rueda de prensa, el técnico actualizó el estado físico del jugador del Real Madrid y admitió que contaba con él para los partidos si las pruebas médicas no decían lo contrario. "Está con nosotros, tiene una pequeña molestia que no parece grave, de lo contrario no estaría ahora aquí", explicó Deschamps, confirmando que el jugador no está en plenas condiciones.

"Siempre hay lesiones antes de la convocatoria y puede haber algunas después también. No tengo más información por el momento. Los jugadores llegan alrededor de las 16:00 horas. Veremos con el cuerpo médico cómo se encuentra, evaluaremos su estado y también su evolución", añadió el seleccionador francés.

A pesar de que en el Madrid hay tranquilidad con el estado físico de Kylian Mbappé, desde el club estarán muy pendientes de la gestión que hacen el futbolista y Deschamps con la lesión. A solo 20 días del Clásico ante el Barça, forzar al delantero si tiene molestias puede ser una decisión con nefastas consecuencias.

Aunque sin muchos alardes, Francia ha empezado dominando como se esperaba en su grupo, con dos victorias en sus dos primeros partidos y habiendo recibido solamente un gol hasta el momento. La selección tiene recursos de sobra en ataque, con jugadores como Barcola, Ekitiké, Olise o Coman, por lo que no habría necesidad alguna de arriesgar con el actual pichichi de LaLiga.