Deschamps: “¿Entrenar al Madrid? Mi hijo siempre dice que me quedo en la lista de candidatos”

Durante unas semanas, el banquillo del Real Madrid fue un casting interminable. La lista de candidatos fue infinita: Klopp, Arteta, Pochettino, Scaloni, Allegri, Emery… Hasta que la campaña a las elecciones del club blanco provocó el fin del misterio con la elección de José Mourinho, que regresará a Madrid 13 años después de su primera y agitada etapa. Entre los nombres que sonaron para relevar a Arbeloa también estuvo Didier Deschamps, actual seleccionador de Francia.

“¿Tuve propuestas? Evidentemente”

Él mismo se encargó de confesarlo en la previa al debut en el Mundial donde la selección gala parte como favorita. Será la última cita del seleccionador, que anunció su salida tras el torneo. Todos los caminos llevan a Zidane, al que Florentino también habría querido como apagafuegos de una temporada que ha sido un cúmulo de desgracias.

“¿Ha estado en la lista del Madrid?”, le preguntaron al galo. A lo que respondió: “Me incluían en las listas de candidatos, en las preselecciones… Dejé la Juventus en 2007, estaba en todas las listas de candidatos, prácticamente, pero mi hijo me decía que el problema es que siempre acababa ahí, en la lista de aspirantes. Después, sea cierto o no, no voy a entrar en detalles porque no viene al caso. ¿Que tuve propuestas? Sí, evidentemente”, dijo con sorna Deschamps.

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El seleccionador de los Bleus no da pistas sobre lo que será de él tras el Mundial. “No me interesa. Lo más importante es hoy y mañana. Yo estoy al servicio de Francia”, como espera que lo esté Kylian Mbappé, capitán y referente, que busca su redención en la cita de EEUU, México y Canadá después de dos temporadas sin títulos. “Cuando el Real Madrid no gana, es evidente que él es tan responsable como el resto de la plantilla. Sin embargo, por ser Kylian se le exige y se culpa más”, opina Deschamps, quien también ha tenido sus más y sus menos con el delantero.

“Debo ser estúpido con Mbappé”

Sobre la posición del futbolista del Real Madrid, Deschamps volvió a tirar de ironía: “Debo ser un estúpido, y seguramente ha habido muchos entrenadores ineptos que han puesto a Mbappé en el centro del ataque en los equipos en los que ha jugado Durante los dos últimos años en el Real Madrid y su último año en el PSG… Lleva tres años jugando de delantero centro".

Fue con Francia donde empezó a ejercer un rol en el que se ha asentado, aunque a su actual presidente, Florentino, no acaba de convencerle. “Kylian ha estado jugando en una posición diferente a la que jugaba en el PSG. Eso lo ha descolocado un poco. Vamos a corregir todas las cosas que creemos que no hemos hecho bien”, aseguró en una entrevista el máximo mandatario blanco.

Deschamps califica la derrota ante Costa de Marfil como "parte del proceso" de Francia / Perform

Deschamps siempre ha tenido que lidiar con comentarios sobre sus disposiciones tácticas. "Depende de lo que se entienda por ‘estilo de juego’. A nivel internacional, es una cosa, pero luego está Francia, y Dios sabe que, si a la selección francesa se la ha catalogado como un equipo defensivo y restrictivo, eso no nos ha impedido obtener resultados", defendió el seleccionador, para quien la palabra mágica del Mundial es: “Adaptación”.

“Me digo a mí mismo: 'En relación con la persona que tengo delante, me adapto'. Y así se producen modificaciones… No es porque hayamos hecho esto y haya funcionado bien que no debamos cambiar. Tampoco se trata de cambiar por cambiar", sentenció con pragmatismo, el mismo que le hizo estar en lista corta para dirigir a un Real Madrid inabordable que ha optado por Mourinho como solución para sus males.