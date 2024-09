Deschamps defiende a Mbappé y Griezmann

El primer parón por selecciones empezó este lunes. Los combinados nacionales vuelven a jugar tras las competiciones internacionales de este verano, como la Eurocopa de España o la Copa América conquistada por Argentina.

La selección de Francia es una de las que ya vuelve a rodar. A la víspera de la semana, su duelo ante Italia en la primera jornada de una nueva edición de la UEFA Nations League. En la rueda de prensa del primer entrenamiento, el seleccionador Didier Deschamps habló de la actualidad de sus jugadores, del verano de Kylian Mbappé, el juego y la importancia del delantero del Madrid o del rendimiento de Griezmann.

El rol de Mbappé

Didier Deschamps se mostró contento con el regreso de Kylian Mbappé a 'les bleus' y con su papel en el Madrid: "Obviamente, estoy feliz por él. Tiene unas exigencias muy altas, hay una expectativa que está ahí. Carlo Ancelotti no estaba preocupado, yo tampoco estaba preocupado. (El doblete ante el Betis) Nos permitirá reencontrarnos con una sonrisa. La plantilla de Francia es mejor cuando Kylian está incluido".

Mbappé y Francia tienen mucho talento en la zaga ofensiva, aunque el gol se resistió por momentos en la Eurocopa. Deschamps cree que el del Madrid debe ser el '9' de los galos: "Kylian ya jugó en esta posición. Olivier Giroud ya no está. Marcus Thuram tampoco estaba en su mejor momento, incluso si había hecho muy buenas cosas en el club. Kolo hizo cosas buenas, incluso muy bien. Considero que en esta posición del eje, con tres jugadores ahí y con distintos perfiles, tenemos material. Kylian, con su experiencia, está por delante."

El seleccionador cree que Mbappé debe de tener libertad a la hora de jugar, cosa que cree que le da ya a su equipo: Todos los jugadores ofensivos siempre han tenido una libertad de movimientos importante. Hay que hacer necesariamente compensaciones, equilibrios. Kylian no tiene el registro de un atacante estático".

Los líderes de Francia, bajo lupa

El técnico dice no estar “preocupado” por Mbappé y Griezmann tras su decepcionante Eurocopa. "Hay los líderes ofensivos, aunque no se trate solo de ellos dos, que en la Eurocopa no estaban en su mejor momento...", reconoce Deschamps. Sin embargo, no espera que sus dos hombres estén en plena forma para enfrentarse a Italia y Bélgica. "No creo que haya jugadores que hoy puedan estar al 100%. En el mejor de los casos, jugaron tres partidos. Y con pretemporadas cortas o incluso muy cortas".

Sobre el futbolista del Atlético de Madrid, Deschamps afirmó que no tuvo su mejor torneo: "No estuvo en su mejor momento como otros jugadores a nivel ofensivo. Tuvo un final de temporada difícil con su club. Hay una fatiga que puede ser física, que puede ser psicológica, ya sea temporal o no. El rendimiento no fue el máximo en la Eurocopa, pero dio el máximo respecto a lo que podía dar. Eso ya quedó atrás", declaró Didier Deschamps.