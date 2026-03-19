Deschamps, a las claras sobre la convocatoria de Mbappé: "Se siguió el protocolo"

Si en el Real Madrid existía una mezcla de temor e indignación ante la lista de Francia de cara al próximo parón de selecciones y la inclusión en la convocatoria de Kylian Mbappé, los peores presagios se confirmaron para la entidad blanca una vez que el seleccionador Didier Deschamps explicó los motivos de su decisión y, lo que es más importante, sus planes de cara a estos dos partidos que llevarán a la selección a gala a Estados Unidos para medirse a Brasil (26 de marzo en Foxborough, Massachusetts) y Colombia (29 de marzo en Landover, Maryland).

Deschamps dejó muy claro que en el caso de Mbappé, la federación francesa ha respetado el protocolo que marca la FIFA para las convocatorias de selecciones respecto a los jugadores, que convoca al futbolista porque está jugando con el Real Madrid y que no viajará a América únicamente para participar en actos publicitarios.

El seleccionador francés recordó que "este domingo hay un partido importante contra el Atlético de Madrid en el que se espera que juegue" Kylian Mbappé, resaltando de esta forma que de hecho ya está en condiciones de jugar. De hecho, Kylian ya disputó el último cuarto de hora del partido de la Champions League en el Ettiahd Stadium del Real Madrid frente al Manchester City, por lo que Kylian tiene el alta médica y está a disposición de Álvaro Arbeloa de cara al derbi del próximo domingo en el Santiago Bernabéu. El seleccionador galo recordó que "se siguió el protocolo y estuve en contacto regular con Kylian" para saber cuál era su estado físico.

Deschamps salió al paso de las informaciones que apuntaban que el delantero del Real Madrid debía entrar en la convocatoria por motivos económicos y de marketing, ya que Francia disputará los dos amistosos en el país de su principal patrocinador, la multinacional Nike, y esto podría haber sido un condicionante para forzar su participación en la gira, incluso por motivos meramente económicos.

'Last dance'

"(Kylian) No tenía ninguna obligación de estar presente (en la gira por los Estados Unidos), aunque oí que se suponía que iba a estar allí por motivos de marketing", afirmó Deschamps. "Pero desde su punto de vista, estaba claro que quería estar con nosotros como jugador".

Así que, para los que tuvieran alguna duda: si todo transcurre con normalidad, Mbappé viajará para incorporarse a su selección para ser uno más en los partidos contra Brasil y Colombia, pese a quien pese.

Por cierto, que esta rueda de prensa era la última que Didier Deschamps ofrecía en la sede de la FFF como seleccionador de los 'bleus' pues abandonará el cargo tras el Mundial. ANtes de ser despedido con aplausos, el técnico dijo con ironía: "No me voy a poner sentimental. Soy muy consciente de que esta es la última vez que hablaré desde la FFF. Es un momento especial. Me gustaría agradecer a todos los empleados de la FFF. Me han apoyado durante catorce años. Les agradezco su amabilidad y atención. Han hecho todo lo posible para que la selección francesa estuviera en las mejores condiciones".

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La lista definitiva de convocados para el Mundial de 2026 se anunciará el 13 de mayo. "Sé que este es mi último partido con la selección francesa. Mi experiencia me ayuda. No suelo mostrar mis emociones, pero debo mantener la profesionalidad hasta el final. Toda mi energía está centrada en este Mundial, pensando en todos los aspectos. Mi objetivo es que la selección francesa se mantenga donde está y lo más arriba posible", concluyó.