¡Deschamps, el candidato sorpresa para ser nuevo entrenador del Madrid!

El Real Madrid busca entrenador para la próxima temporada. Hay muy poca confianza en la continuidad de Álvaro Arbeloa, ya que todo pinta que el equipo acabará en blanco la temporada y, muy probablemente, quedará eliminado de la Champions ante el Bayern. El presidente del club, Florentino Pérez, apostaría por Arbeloa, pero la condición pasa porque el técnico consiga llegar a la final de la Champions. Desde hace semanas se busca un técnico experimentado y ya han sonado varios nombres. Ahora, 'Radio Montecarlo' revela que el actual seleccionador de Francia, Didier Deschamps, está en la lista definitiva que baraja el Madrid y en la que se barajarían muy pocos nombres.

Deschamps acaba contrato con la Federación Francesa una vez concluya su participación en el Mundial y ya se ha anunciado que no seguirá por mutuo acuerdo. Curiosamente, será Zinedine Zidane, extécnico blanco y muy cercano a Florentino Pérez, quien le sustituya, por lo que Deschamps continuará su carrera deportiva en un club y tiene varias opciones encima de la mesa. El Madrid ya le habría hecho llegar su interés.

La candidatura de Deschamps estaría reforzada con tres argumentos: el primero es su personalidad. El entrenador francés es un ganador como futbolista y como técnico y siempre ha dado la cara ante sus jugadores y ante el entorno. Maneja con dureza el vestuario y no le tiemblan las manos cuando debe tomar decisiones comprometidas. Es un técnico que va de cara y que ha tenido experiencias duras durante su carrera.

El segundo argumento pasa por los títulos cosechados. Ya sea como técnico en clubs en Francia o Italia, como sobre todo en la selección francesa, dónde ha conseguido ser campeón del mundo en dos ocasiones y puede hacer historia si Francia también lo consigue en la próxima cita. Como futbolista también tuvo éxito al más alto nivel.

Y hay un tercer argumento que pesa muchísimo: tiene una relación muy cercana y de confianza con futbolistas clave de la plantilla blanca. Se lleva muy bien con Killyan Mbappé y con Tchouámeni, dos futbolistas que marcarán el futuro deportivo del club blanco. También tiene mucha amistad con Zinedine Zidane, quien habrá hablado bien de él a Florentino Pérez.

El presidente blanco desea un técnico con mucha experiencia. Hay nombres que se han descartado como Mauricio Pochettino o Jurgen Klopp, pero hay otros que siguen encima de la mesa como Unai Emery y Massimiliano Allegri. Deschamps se suma a esta terna y, según apuntan en Francia, tendría muchísimas posibilidades de convertirse en nuevo entrenador del Madrid.