Los 'descartes' del Madrid, sin equipo a las puertas del cierre de mercado

El mercado entra en su recta final y hay una situación que llama especialmente la atención. Tres futbolistas que hasta hace apenas unos meses pertenecían al Real Madrid siguen sin equipo. Dani Carvajal, David Alaba y Dani Ceballos abandonaron el conjunto blanco este verano y todavía no han resuelto su futuro.

Tres salidas diferentes y tres situaciones con matices propios, pero una misma realidad a las puertas del cierre del mercado: continúan siendo agentes libres.

Ceballos espera al Betis

El caso del utrerano es probablemente el que más incógnitas genera. Ceballos puso fin a su etapa en el Santiago Bernabéu tras rescindir su contrato con un objetivo claro: volver al Betis. Sin embargo, su regreso a Heliópolis sigue sin concretarse.

Ceballos, en su etapa como jugador del Betis. / José Manuel Vidal. / EFE

Las dificultades para encajar la operación y las prioridades del conjunto verdiblanco han complicado una vuelta que parecía posible durante el verano. Ceballos mantiene su deseo de regresar al club de su vida, con varios guiños constantes en redes sociales, pero el tiempo corre y la operación continúa sin resolverse.

El centrocampista, que todavía tiene mercado, deberá decidir hasta cuándo está dispuesto a esperar o si abre definitivamente la puerta a alguna de las otras alternativas que puedan aparecer.

Carvajal, en búsqueda de una última aventura

Carvajal afronta una situación diferente. El lateral, uno de los grandes referentes de la última etapa del Real Madrid, cerró su ciclo en el club blanco y sigue preparando su próximo desafío.

A sus 34 años, el excapitán blanco mantiene la forma mientras estudia cuál será su siguiente destino. Su experiencia, su palmarés y todo lo conseguido durante su carrera son argumentos de sobra, aunque la decisión no parece sencilla.

Carvajal celebra el gol de Gonzalo, al que le dio la asistencia en su último día en el Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Carvajal busca un proyecto que encaje con sus aspiraciones para afrontar la recta final de su carrera, mientras se entrena en Las Rozas junto a su excompañero Joselu. El tiempo pasa, pero su intención es elegir bien su próxima aventura.

La incógnita de Alaba

También David Alaba sigue buscando equipo después de cerrar una etapa de cinco temporadas en el Real Madrid. El austríaco llegó al final de su vinculación con el conjunto blanco tras unos últimos cursos marcados por los problemas físicos.

A sus 34 años, Alaba mantiene un currículum difícil de igualar, pero su estado físico tras las lesiones sufridas en los últimos tiempos es una de las grandes incógnitas que rodean su futuro.

Las lesiones han dejado KO a Alaba en el Real Madrid / EFE

Después de disputar el Mundial de 2026, el defensor esperaba que el verano ayudara a despejar su futuro. Sin embargo, el mercado se acerca a su final y el exmadridista continúa sin encontrar nuevo club.

¿Pueden fichar después del cierre?

La respuesta es sí. El cierre del mercado no supone necesariamente el final de sus opciones. Al tratarse de futbolistas que ya quedaron libres antes de que finalice el periodo de inscripción, Carvajal, Alaba y Ceballos podrán seguir negociando y encontrar equipo después del cierre.

Eso sí, la situación tiene sus matices. El club que quiera incorporarlos deberá cumplir con las condiciones necesarias para poder inscribirlos en su competición y, en el caso de España, disponer del margen correspondiente para hacerlo.

Por eso, aunque el 1 de septiembre no sea una fecha límite definitiva para ellos, el reloj sí juega en su contra. Conforme se cierran las plantillas, los clubes cubren sus necesidades y agotan sus presupuestos; las opciones se reducen.