Desastre en el Caen de Mbappé: eliminados por un quinta división y con protestas en la grada

Lo que comenzó como una apuesta ambiciosa por parte de Kylian Mbappé se ha transformado en un auténtico calvario. El SM Caen, club del que el astro francés se convirtió en propietario en el verano de 2024, atraviesa una crisis profunda que se agrava semana tras semana. La última debacle, una eliminación sorprendente en la Copa de Francia ante el modesto Bayeux (quinta categroría), ha encendido todas las alarmas.

El conjunto normando, que milita en la tercera categoría tras un descenso doloroso en la pasada campaña, cayó por 3-2 frente a un rival dos escalones por debajo. El técnico Maxime d'Ornano no se mordió la lengua: “Traicionamos al fútbol y fuimos castigados. Nos faltó actitud, nos comieron en cada duelo. Hay rabia, frustración y vergüenza. Hemos decepcionado a todos, incluso a nosotros mismos”.

La reacción de los seguidores fue inmediata y furiosa. Miembros del Malherbe Normandy Kop intentaron acceder a los vestuarios tras el pitido final, obligando a la seguridad a intervenir. El ambiente se tornó tan hostil que se activó un protocolo de evacuación para proteger a los jugadores, que abandonaron el estadio entre insultos y abucheos.

Pero los problemas no se limitan al terreno de juego. La gestión de Mbappé ha sido duramente cuestionada tras la aprobación de un plan de reducción de personal que ha supuesto el despido de 16 trabajadores. La plantilla administrativa se ha visto recortada, y varios departamentos operan ahora con recursos externos. La masa salarial del equipo profesional ha sido drásticamente reducida, pasando de 11,5 millones a apenas 3,8.

En lo deportivo, el equipo ocupa la décima posición en National, lejos de los puestos de ascenso. La fractura con los aficionados es cada vez más evidente, y el próximo partido en casa frente a Bourg-Péronnas se anticipa como una noche gélida, tanto por el clima como por el ánimo.