La desaparición de Asencio: de titular indiscutible a cuarto central

La vida de Raúl Asencio ha cambiado radicalmente en los últimos meses: de pasar de ser el 'nuevo Sergio Ramos' y la gran joya de La Fábrica a no estar en los planes de Xabi Alonso y Luis de la Fuente. En un año, el canario ha vivido un ascenso al cielo y un descenso a los infiernos.

El central fue pieza clave la temporada pasada para Carlo Ancelotti por las múltiples bajas en defensa y reaccionó a las mil maravillas. Se acopló bien al equipo y llegó a ser 'el bueno', por delante incluso de un Rüdiger muy venido a menos. Pero todo cambió precisamente en el momento que iba a ser el más especial para él: su convocatoria con la selección española.

Asencio llegó a Las Rozas para debutar con España, pero Iñigo Martínez se lesionó y Luis de la Fuente decidió llamar a Dean Huijsen, en ese momento jugador del Bournemouth.

Nico y Huijsen, en la selección / Agencias

El hispano-neerlandés encajó a la perfección en La Roja y jugó los dos encuentros ante los Países Bajos. Él venía de la sub-21 y le quitó el sitio a Asencio, que iba convocado para la absoluta. El canario no llegó a debutar y ahora mismo parece muy lejos de repetir convocatoria.

Su historia se volvió a topar con Huijsen. El nuevo Real Madrid de Xabi Alonso necesitaba cambios para mejorar las malas sensaciones de una temporada sin ninguno de los tres grandes títulos. La primera orden del tolosarra fue clara: necesitaba mejorar la defensa y el 'cherrie' era el indicado.

De titular a cuarto central

Asencio pasaba de ser el primer/segundo central a ser el tercero, pero en el Mundial de Clubes las cosas empeoraron. Dos malos encuentros ante el Pachuca y el PSG lo dejaron muy retratado. Y la recuperación y el buen nivel de Militao en sus primeros encuentros lo terminaron de rematar. De primer central a cuarto y solo por delante de David Alaba.

Asencio, cuestionado por su mal Mundial / Efe

De hecho, Xabi Alonso habría pedido incluso otro fichaje en la zaga porque sigue sin estar completamente convencido de los jugadores que tiene. Konaté o Saliba fueron sondeados, pero finalmente se descartó su llegada. Incluso llegaron ofertas por el canario, pero el jugador no se planteaba dejar el Real Madrid tras conseguir dorsal del primer equipo.

Esta temporada será clave para Asencio y deberá intentar volver a ser importante en el Santiago Bernabéu. En los primeros tres encuentros de Liga no ha jugado ni un minuto y no parece que su situación vaya a cambiar en breve. Un año clave: volver a ser importante o acercarse a su adiós de blanco.