Derbi de revancha en la Supercopa

Nadie duda de la condición de favorito en la Supercopa de España Femenina del Barcelona, a la que se oponen desde este martes el Atlético de Madrid y el Real Madrid, enfrentados en el derbi, en una revancha constante, con ambos ante una reválida que postulará al ganador como alternativa al título en la final del próximo sábado.

El estadio Castalia de Castellón, donde un día después se dirimirá la segunda semifinal entre el Athletic Club y el Barcelona, pondrá a prueba tanto al Atlético, cuyo recorrido es titubeante en las últimas citas, derrotado el pasado sábado en casa por el Espanyol y sin victorias en ninguna de las últimas seis jornadas ligueras, como al Real Madrid, más firme.

Afianzado en el segundo puesto en la Liga F (el Atlético es quinto, con once puntos menos), desde la derrota por 4-0 contra el Barcelona del pasado 15 de noviembre ha disputado diez duelos, con siete victorias (seis de ellos con su marco a cero), un empate y dos encuentros perdidos, el más reciente por 0-1 contra el Athletic Club hace una semana.

Ahora llega tras imponerse por 1-2 al Levante, con los dos goles de Athenea del Castillo y la vuelta a la convocatoria de la delantera Signe Bruun, aunque no disputó ningún minuto.

Finalista de la Supercopa de España Femenina la pasada campaña, cuando cayó por 5-0 contra el Barcelona, el Real Madrid nunca ha ganado esta competición.

Sí lo hizo el Atlético, en 2021, justo antes de la secuencia de cuatro triunfos consecutivos del equipo azulgrana, aunque el momento del conjunto rojiblanco implica más dudas que su rival.

Necesita más equilibrio. En sus últimos tres encuentros, con once goles en contra, no sólo le marcó cinco tantos el Barcelona, sino que también lo hizo la Real Sociedad, en un 5-5 en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares. A la vez, ha sido capaz de igualar, por ejemplo, con el Bayern Múnich en la Liga de Campeones en su recorrido reciente.

No quiere decir nada cuando se cruzan en un derbi Atlético y Real Madrid. Aún está en el recuerdo el desenlace de la Copa de la Reina de 2023, cuando las rojiblancas caían por 2-0 en el tiempo añadido, nivelaron el duelo y obtuvieron el triunfo en los penaltis para privar al Real Madrid de coronarse como campeón por primera vez. Es uno de los derbis más impactantes entre ellos.

En total, ya se han enfrentado en catorce ocasiones, con siete victorias del Atlético, cuatro del Real Madrid y tres empates. El equipo rojiblanco sólo perdió uno de sus últimos ocho enfrentamientos contra ese rival. En el último, el pasado 5 de septiembre, venció por 2-1 en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, con goles de Lauren Leal y Luany.

“Al final, en cada momento, hay ciertas cosas y ciertos patrones en los dos equipos que se repiten, pero ahora hemos tenido la oportunidad de vernos más, tratar ambos equipos de prepararlo mejor, con más información de la que teníamos en ese momento. Será igual de competido. Eso es seguro. Y con la misma ambición y energía”, expresó este lunes Víctor Martín, entrenador rojiblanco, que recuperó a Sheila García ante el Espanyol.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal, Menayo o Silvia Lloris, Andrea Medina; Fiamma, Boe Risa, Júlia Bartel; Jensen, Amaiur o Sheila y Luany.

Real Madrid: Misa; Eva Navarro, Rocío Gálvez, Lakrar, Yasmim; Angeldahl, Dabritz, Irune Dorado; Linda Caicedo, Athenea del Castillo y Alba Redondo.

Árbitra: Paola Cebollada (C. Aragonés).

Estadio: Castalia, en Castellón.

Hora: 19.15 (18.15 GMT).