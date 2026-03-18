El derbi peligra para Courtois y Mbappé es duda

Álvaro Arbeloa concedió descanso a la plantilla tras eliminar al Manchester City en la Champions League. El técnico blanco empezará a preparar el derbi del domingo este jueves, momento en el que valorará qué jugadores tiene para hacer frente al vecino con el que hay deudas pendientes tras el 5-2 sufrido en el Metropolitano en la primera vuelta.

Pruebas

La principal duda es si Courtois llegará al partido antes del parón por la ventana de selecciones. El belga es pieza imprescindible en el entramado defensivo del equipo. Nunca falta a la cita de sacarse de su chistera una o dos paradas mágicas que impulsan la fortaleza de los suyos. Fue sustituido al descanso del partido ante el City por problemas musculares.

"Sustituimos a Courtois por precaución, tenía molestias y esperamos que esté el domingo", confesaba Arbeloa al final del encuentro. El belga descansa este miércoles y mañana será sometido a una resonancia magnética para conocer el alcance de la posible lesión en el abductor derecho.

Mbappé y Francia

Por otra parte, Mbappé reapareció en el segundo tiempo ante el equipo citizen después del tratamiento conservador que ha seguido para solucionar un problema en el ligamento de su rodilla izquierda que arrastra desde el pasado mes de diciembre. Arbeloa cuestionaba su presencia en el derbi: “Veremos si llega al domingo”.

Mbappé reapareció y jugó 20 minutos contra el City / EFE

No quieren ir con prisas en el caso del francés que, como ante el City, será él quien decida si arriesga o prefiere descansar y acabar de recuperarse plenamente de la lesión. También está por ver si Deschamps lo libera en la ventana de selecciones, o si fuerza y lo convoca para los amistosos ante Colombia y Brasil. Dos partidos que se juegan en Maryland, Estados Unidos, y en Sao Paolo.

Estado del equipo

Lunin sería el relevo de Courtois. El ucraniano apenas ha jugado cuatro partidos esta temporada, frente a los 45 que lleva su compañero (41 con el Madrid y 4 con Bélgica). Sin embargo, su actuación en los 45 minutos que jugó ante el City convencieron, demostrando que Arbeloa tiene garantizado el relevo del belga.

Por otra parte, recuperará a Mastantuono, que se perdió los dos últimos partidos de Liga por sanción. También podrían volver Cerreras y Alaba, que ya estuvieron en el banquillo del Etihad. Tendrá que esperar ver cómo evoluciona Asencio y Gonzalo, ambos arrastran problemas físicos, mientras que Bellingham, Mendy, Militao, Ceballos y Rodrygo no llegarán.