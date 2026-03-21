El Real Madrid - Atlético de Madrid, un examen para Julián Álvarez con el Barça muy atento

Julián Álvarez sacudió a la afición rojiblanca tras sus declaraciones en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Tottenham. El delantero argentino dejó en el aire su futuro para la próxima temporada, algo que no gustó nada a los colchoneros.

Precisamente en la competición europea es donde se ha vuelto a ver la mejor versión de la araña. Tres tantos y dos asistencias en los dos encuentros ante los Spurs. Ahora tendrá por delante otro gran reto: el derbi ante el Real Madrid del próximo domingo. El argentino solo ha marcado tres goles en Liga desde el mes de noviembre, una cifra muy inusual para un futbolista de su talla.

Con su futuro en el aire y la sombra del FC Barcelona acechando las oficinas del Metropolitano, Julián intentará conseguir volver a doblegar al conjunto blanco como ya hicieron en la primera vuelta. Los colchoneros vienen en un momento muy dulce tras pasar a la final de la Copa del Rey y a los cuartos de Champions. No están en la carrera por la Liga, pero ganar al Madrid sería muy importante para afrontar el tramo decisivo de la temporada con más confianza y certificar la tercera posición.

Julián Álvarez celebra su gol frente al Tottenham en la Champions League / EFE

El Madrid, una víctima habitual de la araña

Julián sabe lo que es marcarle gol al Real Madrid; de hecho, los blancos son el equipo al que más veces le ha anotado desde su llegada a Europa. La araña le tiene tomada la medida al conjunto merengue y suma cinco goles en nueve encuentros contra ellos.

Con el Manchester City consiguió marcar un gol en el único minuto que jugó en las semifinales del 2023. El argentino entró con 3-0 en el electrónico y marcó el definitivo 4-0 para clasificarse a la final, mientras que en 2024 no consiguió anotar en los 33 minutos que jugó. Hay que recordar que en Inglaterra era suplente de Haaland.

Desde su llegada a la capital de España ha marcado cuatro tantos al Madrid en seis encuentros: dos en el último derbi de Liga (-2), uno la temporada pasada en Liga (1-1) y uno en la ida de los octavos de final de la Champions pasada (2-1). Aunque seguramente el momento más recordado del argentino contra los merengues fue el famoso penalti 'del doble toque' que terminó condenando a los colchoneros.

Julián Álvarez, en el momento de su lanzamiento de penalti ante el Real Madrid / X

La fórmula que estudia el Barça para su fichaje

El FC Barcelona estará muy atento al derbi. Una derrota blanca podría dejar la Liga en bandeja para los de Flick y los colchoneros serán el rival de los culés en Champions, además del evidente interés en el argentino para ser el 9 de la siguiente temporada.

En las oficinas del Camp Nou se considera que el fichaje de Julián podría cerrarse en torno a los 100 millones de euros. En el Barça son optimistas con la posibilidad de acometer un fichaje importante de cara al próximo curso y creen que podrían incluir algún jugador en la operación para abaratar el fichaje del futbolista argentino, según informó 'La SER'.