Derbi con cuentas pendientes

El derbi entre madridistas y atléticos eleva las pulsaciones de la capital. La tirria que se procesan traspasa la malicia en las diatribas entre aficionados. Un partido marcado en rojo en el calendario de ambos equipos; da lo mismo el momento deportivo que atraviesen, que la pelea está asegurada. En este caso, llega en un buen momento anímico tras colarse los dos entres los mejores ocho equipos de Europa.

Objetivos

Otra cosa es la necesidad que tienen de sumar los tres puntos. Imprescindibles para el Madrid en su lucha por seguir la estela del Barça. Y no tanto para el Atleti, aunque el objetivo es recuperar la tercera plaza que le arrebató el Villarreal el viernes.

Pero en un derbi eso da lo mismo. Cada partido es una batalla de consecuencias imprevisibles, en la que siempre hay cuentas pendientes, incluso esta temporada. Los madridistas no olvidan la ‘manita’ sufrida en el Metropolitano en la primera vuelta (5-2), y los rojiblancos, la semifinal de la Supercopa (1-2).

Mbappé

En el Madrid vuelve Mbappé. No ilusiona demasiado a la parroquia local que ha visto a su equipo ganar y ser más solidario sin el francés. Y lo ha hecho después de año y medio de desconexión. El engorde goleador del galo ha sido proporcional al adelgazamiento colectivo del equipo.

El Atlético, por su parte, intenta disfrazar la importancia del choque. Se hace el distraído voceando el complicado calendario que tiene tras el parón de selecciones. Y es cierto. Una trilogía contra el Barça y la final de la Copa ante la Real. Retos que ilusionan para salvar la irregular temporada en la Liga, de la que se desenganchó demasiado temprano.

Resistencia

Pero derrotar al Madrid es más que una satisfacción, es un título honorífico que amortigua las malas sensaciones de la Liga. Además, sus partidos en el Bernabéu son un canto a la resistencia, seis empates de sus últimas ocho visitas, aunque no gana desde 2014.

Para los blancos es un reto por varias razones: son tres puntos clave que afianzaría la confianza y confirmaría la mejoría. Además, quedará la satisfacción de derrotar a un rival al que no tiene nada de aprecio, al que dejaría a 12 puntos cuando quedan nueve partidos para el final del campeonato.

Equipos

Arbeloa recupera a Bellingham, además de Carreras y Alaba, todos recuperados, y también a Asencio que deja atrás sus problemas físicos. Pierde a Courtois, mientras que Rodrygo, Militao, Mendy y Ceballos son bajas. Mantendrá la base que ganó al City, con Mbappé por Brahim y está por ver si Carreras por Fran tras su mal partido en la ida.

Simeone llega sin su portero titular. Musso, como Lunin, está dando la talla como relevo de Oblak. Son baja Barrios, Pubill y Mendoza, y recupera a Ruggieri. El argentino tiene mucho que pensar, pero seguro que no se ahorrará nada con un parón de selecciones que le concede la oportunidad de recuperar a los más castigados.