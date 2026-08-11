REAL MADRID
Deportivo - Real Madrid: horario y dónde ver el Teresa Herrera gratis por TV, online y en directo
A qué hora es el partido del Real Madrid contra el Deportivo de La Coruña amistoso de pretemporada y en qué canal ver por TV el Trofeo Teresa Herrera
El Real Madrid sigue adelante con su preparación durante esta pretemporada 2026/27. Después de imponerse al Ferencvaros (1-2) y de recuperar a buena parte de sus jugadores internacionales, el club blanco afronta una de las citas más tradicionales del verano, el Trofeo Teresa Herrera.
La de este año será la edición LXXXI del mítico torneo de pretemporada que acoge el Deportivo de La Coruña en el ABANCA-Riazor. Será una ocasión especial, además, pues ambos equipos se vuelven a ver las caras tras más de una década sin enfrentamientos directos, y coincide con el regreso del conjunto coruñés a Primera División. Por ahora, su pretemporada ha sido positiva y llegan al partido invictos durante las citas veraniegas amistosas.
Una situación parecida tiene el conjunto madridista, que está midiendo sus esfuerzos para llegar al inicio de Liga con plenas garantías. Mourinho todavía debe recuperar a una parte importante de su plantilla, pero confía en poder encontrar el tono físico y mental de sus jugadores cuanto antes. La vuelta a la competición oficial está a la vuelta de la esquina y no hay margen para el descanso de ahora en adelante.
¿A qué hora es el Deportivo - Real Madrid del Trofeo Teresa Herrera?
El partido entre Deportivo de La Coruña y Real Madrid, correspondiente a la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera y amistoso de pretemporada, se disputará este miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas (CEST). El duelo se celebrará en el estadio ABANCA-RIAZOR de A Coruña, con capacidad para 32.490 espectadores.
¿Dónde ver el Deportivo - Real Madrid del Trofeo Teresa Herrera por TV y online?
En España, el partido amistoso entre Deportivo de La Coruña y Real Madrid se podrá ver en directo y en abierto a través de La 1 de TVE y TVG. El encuentro también estará disponible online mediante RTVE Play, la plataforma de streaming de la televisión pública.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Deportivo de La Coruña y Real Madrid, además de las mejores reacciones y declaraciones de los protagonistas.
- Desvelan las cifras de la segunda oferta del Barça por Rodri
- Jordi Pesquer, el canterano del Barça que nadie esperaba
- ¡Primera oferta del PSG al Barça por Ferran Torres!
- Cumbre de Laporta con Pini Zahavi en Barcelona
- Acelerón del Barça por Rodri: esperan cerrar el fichaje en 48 horas
- Julián Álvarez pasa a la acción
- ¡Alarma Bardghji por una lesión de rodilla!
- El precedente que abre una vía judicial a Julián Álvarez para salir del Atlético