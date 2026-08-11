Deportivo - Real Madrid: horario y dónde ver el Teresa Herrera gratis por TV, online y en directo

El Real Madrid sigue adelante con su preparación durante esta pretemporada 2026/27. Después de imponerse al Ferencvaros (1-2) y de recuperar a buena parte de sus jugadores internacionales, el club blanco afronta una de las citas más tradicionales del verano, el Trofeo Teresa Herrera.

La de este año será la edición LXXXI del mítico torneo de pretemporada que acoge el Deportivo de La Coruña en el ABANCA-Riazor. Será una ocasión especial, además, pues ambos equipos se vuelven a ver las caras tras más de una década sin enfrentamientos directos, y coincide con el regreso del conjunto coruñés a Primera División. Por ahora, su pretemporada ha sido positiva y llegan al partido invictos durante las citas veraniegas amistosas.

El Real Madrid celebra el Teresa Herrera de 2013 / 13FOTOS

Una situación parecida tiene el conjunto madridista, que está midiendo sus esfuerzos para llegar al inicio de Liga con plenas garantías. Mourinho todavía debe recuperar a una parte importante de su plantilla, pero confía en poder encontrar el tono físico y mental de sus jugadores cuanto antes. La vuelta a la competición oficial está a la vuelta de la esquina y no hay margen para el descanso de ahora en adelante.

¿A qué hora es el Deportivo - Real Madrid del Trofeo Teresa Herrera?

El partido entre Deportivo de La Coruña y Real Madrid, correspondiente a la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera y amistoso de pretemporada, se disputará este miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas (CEST). El duelo se celebrará en el estadio ABANCA-RIAZOR de A Coruña, con capacidad para 32.490 espectadores.

¿Dónde ver el Deportivo - Real Madrid del Trofeo Teresa Herrera por TV y online?

En España, el partido amistoso entre Deportivo de La Coruña y Real Madrid se podrá ver en directo y en abierto a través de La 1 de TVE y TVG. El encuentro también estará disponible online mediante RTVE Play, la plataforma de streaming de la televisión pública.

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