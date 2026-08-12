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AMISTOSO PRETEMPORADA

Deportivo de A Coruña - Real Madrid, en directo: horario, donde ver y resultado del amistoso de pretemporada

Sigue en directo el partido de pretemporada del conjunto dirigido por José Mourinho ante el equipo gallego

Jose Mourinho

Jose Mourinho / Europa Press/Contacto/Acero

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