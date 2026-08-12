EN DIRECTO
AMISTOSO PRETEMPORADA
Deportivo de A Coruña - Real Madrid, en directo: horario, donde ver y resultado del amistoso de pretemporada
Sigue en directo el partido de pretemporada del conjunto dirigido por José Mourinho ante el equipo gallego
VUELTA A PRIMERA
El Depor tendrá una gran prueba por delante para ver como está de forma antes de volver a Primera División. Los gallegos salieron segundos la temporada pasada en la Hypermotion y jugarán tras muchos años en la máxima categoría del fútbol español. Donde por cierto, se reencontrará con el Celta
El Madrid es uno de los equipos que más ha participado y más ha ganado este prestigioso torneo de verano. Hasta en 9 ocasiones los blancos levantaron el Teresa Herrera
¡Ya tenemos 11 del Deportivo! El equipo de Antonio Hidalgo sale con: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede, Angeliño; Noé, Amatucci, Mario Soriano; Luismi Cruz, Nsongo Bil, Aubameyang
ENDRICK, TITULAR
Mourinho sigue dando importancia a Endrick en esta pretemporada a pesar de los múltiples rumores de una salida en forma de cesión
NUEVA CAMISETA
Los blancos estrenan nueva camiseta en el Teresa Herrera. El color rosa ha sido el elegido para la tercera camiseta del Real Madrid y la estrenarán hoy ante el Deportivo
¡BUENAS TARDES!
¡Hoooola, hooola! Hay eclipse, pero juega el Real Madrid. Ya tenemos once de Mourinho en el último amistoso antes del inicio de Liga:
Real Madrid: Lunin; Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Bernardo Silva, Camavinga, Brahim, Güler; Vinicius y Endrick
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