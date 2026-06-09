Denzel Dumfries 'oficializa' su fichaje por el Real Madrid

Denzel Dumfries, el hasta ahora defensa lateral derecho del Inter de Milán cuyo fichaje por el Real Madrid adelantó Florentino Pérez en plena campaña electoral, hizo 'oficial' a su manera su traspaso al Santiago Bernabéu a través de sus redes sociales desde la concentración de la selección de Holanda que prepara su estreno en el Mundial 2026 frente a Japón el 14 de junio.

Denzel, que fue titular en el triunfo neerlandés en el amistoso contra Uzbakistán (2-1) junto al azulgrana Frenkie de Jong, ha de ser junto a Konaté uno de los primeros refuerzos de la plantilla merengue para el nuevo proyecto de José Mourinho en su retorno al Real Madrid. Mientras que el ex defensa central del Liverpool llegará con la carta de libertad, en el caso de Dumfries el Real Madrid pagará unos 20 millones de euros al Inter.

En cualquier caso, el hecho de que el propio Florentino adelantara el traspaso ha hecho que todo el mundo dé por cerrada la operación. También, el club de formación del internacional holandés que a través de la red Instagram se apresuró a felicitarlo y a mostrar su orgullo.

La imagen del mensaje del VV Smitshoek dedicado a Denzel Dumfries / INSTAGRAM

"De Smitshoek al Santiago Bernabéu. Durante 8 años, pisó nuestros campos como jugador juvenil, soñando con el máximo nivel, y dio sus primeros pasos en el fútbol en el VV Smitshoek. Hoy, Denzel Dumfries ficha por el Real Madrid. Un hito maravilloso en una carrera impresionante y una inspiración para todos los jóvenes que entrenan y juegan con nosotros cada semana. Los sueños empiezan en algún sitio. Para Denzel, empezó aquí, en el VV Smitshoek. ¡Estamos increíblemente orgullosos de lo que ha conseguido y le deseamos la mejor de las suertes en Madrid!", reza el mensaje del modesto club, que varias horas más tarde tuvo la réplica del propio jugador: "Muchas gracias", escribió Denzel, acompañando sus palabras de dos corazones con los colores del VV Smitshoek.

Dumfries y Konaté llegan para compensar las salidas de David Alaba y Dani Carvajal y está previsto que sean los primeros de una lista de refuerzos en la que pueden estar Calafiori, Nico Paz o Víctor Muñoz junto a un 'galáctico' al que se espera que Flirentino ponga nombre en breve. Se ha hablado de Olise, pero también de Vitinha, Joao Neves o Haaland, además de la aparición en escena de Bernardo Silva.