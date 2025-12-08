Demoledora acta del Real Madrid - Celta: tres expulsiones y Carvajal señalado

La frustración se apoderó de los jugadores del Real Madrid en la recta final del encuentro ante el Celta. Los blancos cayeron y lo hicieron además dejando una imagen muy pobre. Hasta tres jugadores fueron expulsados, tal y como refleja el acta.

En el minuto 64 el jugador (20) Garcia Torres, Francisco Jose fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla. En el minuto 90 el jugador (18) Fernandez Carreras, Alvaro fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona en los siguientes términos: "Eres malísimo'".

Además, al margen de los dos laterales zurdos, el acta también señala la expulsión de Endrick: En el minuto 90 el jugador (9) Moreira De Sousa, Endrick Felipe fue expulsado por el siguiente motivo: Por levantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico.

El acta de los expulsados del Madrid ante el Celta / RFEF

Por último, el colegiado añade una incidencia que podría tener repercusiones en forma de sanción: Real Madrid CF: Una vez finalizado el encuentro, y encontrándonos en el túnel de vestuario, identifico al jugador D. Daniel Carvajal Ramos, sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle, el cuál se dirige hacia mi persona en los siguientes términos: “El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa”.

Por lo que respecta a Xabi Alonso, el ténico fue amonestado en el minuto 73 por "protestar una de mis decisiones desde el área técnica". También vieron amarilla por protestar Rodrygo y Fede Valverde.

Falta por ver las sanciones que implica cada expulsión, pero la realidad es que es un varapalo importante para el equipo, ya que no tiene apenas jugadores sanos en defensa, especialmente tras la lesión de Eder Militao en el encuentro ante el Celta.