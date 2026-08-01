Martín Demichelis, entrenador del Leipzig: "Si Diomande está enfermo, está enfermo"

Yan Diomande no va a tomar ningún riesgo que pueda poner en peligro su fichaje por el Real Madrid. El internacional costamarfileño no ha jugado este sábado con el Leipzig ni tampoco viaja con el resto de sus compañeros al 'stage' de Austria por una supuesta enfermedad. El entrenador del conjunto alemán, Martín Demichelis, ha atendido a los medios tras el partido: "Sé que es un tema importante (sobre si Diomande viajará o no). Yan está realmente enfermo. Ya veremos. Aún no he hablado con el médico. Si está sano, tiene que venir con nosotros. Si está enfermo, entonces está enfermo".

El futuro del jugador de 19 años pasa por el Real Madrid, que tiene un acuerdo con el futbolista desde hace una semana. Diomande solo quiere vestir de blanco y no tomará ni un riesgo que pueda poner en peligro su sueño. Por ello, el internacional por Costa de Marfil no ha sido convocado al encuentro de este sábado por la mañana entre el Leipzig y el SC Verl. Asimismo, tampoco ha sido citado para el viaje de los alemanes, que han emprendido el rumbo este sábado a las 17 horas dirección Austria, donde realizarán su 'stage' de pretemporada. Ambas ausencias se deben a una supuesta enfermedad.

Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig / Sport.es

La operación está a la espera de una respuesta del Leipzig, que no contesta a la segunda oferta realizada por el Real Madrid. La primera, de unos 100 millones de euros, fue rechazada de inmediato, pues consideran que Diomande cuesta 120 'kilos'. El deseo del futbolista es viajar cuanto antes a Madrid para firmar su nuevo contrato e incorporarse a las órdenes de José Mourinho para estar listo para el primer encuentro oficial de la temporada, el próximo sábado 22 de agosto contra el Espanyol.

Diomande está cerca de regresar a donde todo empezó. El exjugador del Leganés, al que el Leipzig firmó por 20 millones de euros el pasado verano, debutó como profesional en el estadio Santiago Bernabéu. Solo un año y cinco meses después, el jugador costamarfileño puede volver a Madrid como uno de los traspasos más caros de la historia del club blanco.