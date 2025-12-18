Los delanteros hunden al Madrid

Mbappé no quiso perderse en debut de Copa, en la penúltima oportunidad que tenía para alcanzar o batir el récord de goles de Cristiano Ronaldo en un año natural, 59. El francés hizo dos de los tres goles al Talavera para alcanzar los 58, y fabricó el otro marcado por Ferrando en propia puerta.

La productividad del francés contrasta con la escasez de sus seis compañeros de compartimento en la delantera. Mientras él no para de meter goles, los demás no dan con la tecla para intentar ayudarle por mucho que lo intenten. El Madrid alcanzó los 50 goles en los 24 partidos jugadores esta temporada, una cifra discreta para un equipo de su talla.

Seis delanteros, 9 goles

Las cifras de Mbappé siguen creciendo: lleva 28 de esos 50 goles, que suponen el 56% del total del equipo. Entre los otros seis delanteros han marcado 9 goles, que supone el 18%: Mastantuono (1), Vinícius (5), Rodrygo (2), Brahim (1), Gonzalo (0) y Endrick (0). Los datos demuestran esa sequía preocupante de un equipo que no sabe aprovechar su potencial ofensivo de unos delanteros erráticos en el remate final.

Seis jugadores a los que superan los dos medias puntas del equipo, Güler y Bellingham. Entre ambos han marcado 7 goles, dos menos que todos ellos. El turco lleva tres y el inglés, cuatro. El único de los delanteros que salva su figura es Vinícius, que además de ser el segundo máximo artillero con 5, acumula ocho asistencias, que supone una participación del 26%.

Asistencias

En ese aspecto, Güler lleva siete pases de gol y Bellingham cuatro, por lo que sus números superan de lejos a los de los otros cinco delanteros. Rodrygo, Gonzalo y Brahim llevan un pase de gol, mientras que Mastantuono y Endrick no se han estrenado esta faceta. Además, Mbappé eleva su participación goleadora con tres asistencias, lo que supone una participación del 62% de los goles marcados por su equipo.

El triunfo de Mbappé supone el fracaso de sus compañeros de línea, que viven de los goles de su compañero. El galo se salva de un equipo que no funciona y de unos jugadores cada día más señalados. Los goles del galo evitan que el proyecto acabe de hundirse, junto a las paradas de Courtois o de Lunin en Talavera.