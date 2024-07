Sin definir el futuro de diez jugadores del Real Madrid

Carlo Ancelotti tiene asegurados 14 jugadores en la primera plantilla, mientras que 10 podrían no seguir en el Real Madrid esta temporada. Unos, porque el club no ha confirmado sus renovaciones tras terminar contrato; otros podrían pedir salir para tener oportunidades de jugar; tampoco descarta que alguno salga cedido e intentará traspasar con los que no cuenta y terminan contrato el año en 2025.

El Madrid tiene que oficializar las renovaciones de Lucas Vázquez y Modric / Efe

Modric, Lucas, Vallejo y Marín

El club no ha anunciado oficialmente la renovación por una temporada de Modric y Lucas Vázquez. Según filtran ambas partes, sus destinos seguirán unidos un año más, pero las puertas siguen abiertas mientras no sea oficial. Otros ocho se sumarán a la pretemporada del equipo que comienza el día 15. Solo los internacionales lo harán después, una vez disfrutadas sus vacaciones y de que sus selecciones acaben en la Eurocopa o en la Copa América.

Vallejo y Rafa Marín vuelven de sus cesiones del Granada y Alavés, respectivamente. Al primero le queda un año de contrato, pero no cuenta para Ancelotti. El objetivo sería traspasarlo o cederlo y acabar la relación. El segundo, tiene contrato hasta 2026, pero el club tiene la intención de traspasarlo (Nápoles) para dejar hueco a Leny Yoro. Dos centrales con los que no cuenta y que no seguirán salvo sorpresa.

Reinier, Lunin y Fran García

También regresa Reinier, al que le quedan dos años de contrato. Tampoco tiene sitio en la plantilla y el objetivo es cederlo por cuarta vez consecutiva. No convenció en el Borussia, el Girona ni en el Frosinona. Se ha convertido en un problema tras pagar 30 millones de euros al Flamengo en 2020. Su actual valor de mercado no llega a los 4, pero le puede quedar una última bala si vuelve a ser cedido y encuentra acomodo en un equipo en el que demuestre algo.

Lunin no tiene decidido su futuro / Efe

Lunin se sigue pensando si sigue o se va. Le queda otro año de relación y podría seguir para irse gratis el próximo verano a cambio de un buen contrato. Ha perdido la oportunidad de reivindicarse en la Eurocopa, un escaparate que le habría ofrecido la opción de elegir un destino de primera línea pese a seguir en la agenda de equipos destacados. Fran García tiene contrato hasta 2027, pero si fichan a Davies intentarán traspasarlo con el Bournemouth de Iraola muy interesado.

Ceballos, Rodrygo y Güler

Ceballos tampoco las tiene todas consigo con un contrato que no finaliza hasta 2027. Sabe que va a seguir siendo suplente un año más pese a la salida de Kroos. El problema es encontrar un equipo que apueste por él, le dé opciones de jugar y pague un mínimo de 15 millones por su traspaso. Estaría dispuesto a marcharse, pero está condenado a seguir salvo que aparezca un comprador.

Rodrygo es el que mejor cartel tiene. El Madrid podría venderlo si llega una oferta en firme por encima de los 100 millones, pero es el jugador el que se agarra al equipo y no quiere irse. Tiene contrato hasta 2028 y sabe que esta temporada puede ser decisiva para él con la llegada de Mbappé y Endrick. Si pierde protagonismo, se podría pensar su futuro. Y por último Arda Güler. El club es partidario de cederlo para que juegue más de lo que va a hacerlo con los blancos, pero el turco se niega y acepta el reto de competir para tener minutos.