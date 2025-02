Ancelotti: "Es una decisión inexplicable, todo el mundo lo vio menos él"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, estaba muy disgustado al final del duelo contra el Espanyol. Por la derrota recibida, y por la manera como se había producido pues consideró que el colegiado Muñiz Ruiz había perjudicado a su equipo con varias de sus decisiones.

La primera pregunta para Ancelotti fue directa: qué opinaba del arbitraje y de la jugada entre Romero y Mbappé. Carlo empezó con un análisis táctico: "El partido ha sido difícil, complicado, muy equilibrado. Hemos hecho algunas cosas bien, en la segunda parte tuvimos el control, con un gol anulado, un poste... El Espanyol se defendió muy bien hizo el partido que quería y encontró el gol".

A continuación, llegó el discurso sobre las jugadas polémicas, pues el Real Madrid se quejaba de la jugada de Carlos Romero, pero también del gol anulado a Vinicius y de un posible penalti en área blanquiazul. "Y después está esa falta con una decisión inexplicable. Lo más importante es proteger al jugador. Ha sido una entrada muy fea, con riesgo de una lesión, y el VAR también está para esto. Nos parece inexplicable que no enseñara la tarjeta roja. ¿Si nos ha dado alguna explicación el árbitro? Nos ha dicho que ha visto una falta de Mbappé".

El entrenador del Real Madrid no quiso entrar a valorar si hay un problema abierto entre el Real Madrid y los árbitros. "Ya no quiero hablar de este tema, solo quiero hablar de lo que ha pasado hoy, que no lo hayan visto cuando lo ha visto todo el mundo".

Finalmente, destacó que el Real Madrid sigue en la pelea por el título, y confirmó que Rüdiger sufre una lesión que deberán valorar este doimingo.

