La declaración de amor de Jude Bellingham al Real Madrid

El futbolista merengue, que brilló una vez más en el Inglaterra-Italia destacó que ha crecido como futbolista desde su llegada al Santiago Bernabéu Desea que su estancia en el club blanco se alargue hasta el final de su carrera como jugador

El idilio de Jude Bellingham con el Real Madrid vive sus momentos más tórridos. El centrocampista inglés ha comenzado la temporada a un nivel excepcional, tanto con su club como con su selección, y tras el espectacular triunfo de los 'Three Lions' frente a Italia en Wembley (3-0) en el que fue uno de los grandes protagonistas.

Después del encuentro, el internacional inglés del Real Madrid pasó por los micrófonos de ESPN, y además de preguntarle por su actuación en el duelo frente a los italianos, no faltaron las cuestiones sobre sus primeros meses a las órdenes de Carlo Ancelotti y se deshizo en elogios hacia el técnico madridista, sus compañeros y la institución. “Quiero quedarme en el Real Madrid durante los próximos 10 o 15 años de mi vida. Aquí es donde quiero estar. Me encanta estar aquí".

El internacional inglés asegura su integración en el Real Madrid ha sido ideal, hasta el punto que considera que ha crecido como jugadores en estos pocos meses. "Estar en el Real Madrid me mejoró como jugador. Estoy 100% seguro de esto".

El motivo para que haya podido dar este salto cualitativo es el jugar y entrenar al lado de estrellas como Modric o Kroos, que lo han ganado todo, apunta: "Estar cerca de esas mentalidades ganadoras y de jugadores con tanta calidad todos los días, te lleva a un nuevo nivel mental, físico y técnico.

También puso en valor la labor que está haciendo por él Carlo Ancelotti: "Me dijo que en el puesto donde estoy jugando es donde él me ve. Me encanta la libertad que me dan. El hecho es que tengo que cumplir, ya sea un gol, una asistencia o una buena actuación para ganar el partido. En cada partido que juego logro mejorar un poco”.