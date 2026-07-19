La decisión de Vinicius puede cambiarlo todo

La renovación de Vinicius centra toda la atención en el Real Madrid en este momento. Su futuro se ha convertido en una encrucijada que puede marcar por completo la planificación deportiva del conjunto blanco. Su continuidad condiciona los movimientos que pretende hacer el club para el ataque, la posible llegada de Michael Olise e incluso la capacidad económica para reforzar otras posiciones como el centro del campo.

El optimismo creció en los últimos días desde la cúpula del club, que tiene que reunirse con el futbolista y sus agentes en las próximas semanas. El Real Madrid confía plenamente en que Vinicius extienda su vínculo, pero todo sigue parado desde hace meses y por el lado del jugador continúan esperando un gesto del equipo madridista.

Vinicius celebra un gol con el Madrid / Juanjo Martín / EFE

La renovación de Vinicius se ha convertido en uno de los asuntos más delicados que el club tiene entre manos. El Madrid se plantea todos los escenarios posibles para estar preparado. En caso de que en las próximas reuniones no se llegue a un acuerdo, la salida del extremo brasileño este mismo verano ganaría muchos enteros, aunque en ningún caso es la idea del jugador.

Olise entra en escena

El futbolista que más directamente aparece ligado a este escenario es Michael Olise. El extremo del Bayern de Múnich gusta mucho en el Santiago Bernabéu y desde hace tiempo se le sigue la pista. Sin embargo, por ahora el club mantiene una postura de prudencia.

El Madrid quiere esperar a conocer qué sucede tras la reunión prevista entre el Bayern y el futbolista. Si Olise no manifiesta su intención de abandonar Alemania, el conjunto blanco no moverá ficha y continuará al margen de la operación. Pero una hipotética salida de Vinicius cambiaría completamente el panorama. El brasileño dejaría un vacío deportivo enorme en el extremo izquierdo y, además, generaría unos ingresos multimillonarios (en caso de venta) que permitirían afrontar operaciones que hoy resultan mucho más complicadas.

Olise, durante el partido contra Inglaterra / EUP

Una venta de Vinicius incrementaría el margen de maniobra del Real Madrid para insistir en el fichaje de Olise o reforzar otras posiciones que considera prioritarias, con especial atención al centro del campo y a la defensa. Todo dependerá del brasileño y su decisión tras ver lo que le ofrece el club en futuros encuentros.

Por eso la renovación de Vinicius es la operación que condiciona todas las demás. Si el brasileño firma, el Real Madrid mantendrá prácticamente intacta su hoja de ruta y seguirá esperando la oportunidad adecuada para reforzarse. Si no lo hace y termina saliendo, el club podría verse obligado a redibujar por completo su mercado.

Jugador y club siempre han expresado su deseo de permanecer unidos, pero hay un escenario donde el Madrid sabe que estaría muy condicionado. Si Vinicius se niega a renovar, pero también a salir del club y elige e irse libre, el conjunto blanco estará de manos atadas. En definitiva, la decisión que se tome en las próximas semanas puede cambiarlo todo.