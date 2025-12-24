Decisión tomada con Mastantuono

Llegó como uno de los fichajes más ilusionantes el pasado verano, pero el globo de Franco Mastantuono se ha ido deshinchando a velocidad de crucero. El argentino ha pasado de ser considerado uno de los futbolistas llamados a liderar al Real Madrid en un futuro a que las dudas respecto a su nivel real se apoderen de los debates en los que está presente.

La realidad es que, si bien no ha rendido como se esperaba, el argentino sí demostró en su país natal que tiene condiciones para triunfar en la élite. Sin embargo, parece que el cartel de promesa mundial que se le puso nada más llegar está pesando demasiado, quizás porque las expectativas del inicio fueron demasiadas altas.

Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid, ante el Talavera. / Associated Press/LaPresse / LAP

Xabi Alonso mostró una confianza asombrosa con el jugador desde su llegada. A pesar de tener 18 años recién cumplidos, Mastantuono se hizo con un puesto en el once titular desde el inicio de temporada, pero a la hora de la verdad, en partidos importantes como ante el Atlético de Madrid, Juventus o Barça, siempre fue relegado al banquillo.

Desde noviembre, el argentino ha visto como su papel ha cambiado por completo. Una pubalgia le apartó de los terrenos de juego prácticamente un mes y desde su regreso apenas ha jugado. Un minuto escaso ante el Alavés, 66 minutos en el partido de Copa del Rey ante el Talavera y hasta cinco encuentros sentado en el banquillo sin saltar al césped.

Un bagaje escaso que despertó los rumores de una posible salida en el mercado invernal. Así lo afirmaron diversos medios de Argentina, que apuntaron directamente la opción de una cesión en busca del protagonismo que le estaba faltando en el Real Madrid.

Mastantuono, en el banquillo durante un partido del Madrid / JuanJo Martín / EFE

Sin embargo, el club está muy lejos de dejar salir a Mastantuono. Tal y como ha informado Fabrizio Romano, es "totalmente imposible" que el argentino abandone ahora mismo el club. "No se moverá del Real Madrid en enero", afirmó el periodista especializado en fichajes en su canal de Youtube.

El equipo blanco tiene plena confianza en el extremo y consideran que puede desarrollar su potencial sin necesidad de salir, especialmente en una posición en la que hay un casting abierto y no existe un titular fijo. Además, tras la salida de Endrick y la convocatoria de Brahim Díaz con Marruecos para la Copa África, el equipo no se puede permitir perder otro efectivo en el ataque.

Mastantuono sigue centrado en recuperarse plenamente de la pubalgia y aspira a recuperar la confianza de Xabi Alonso y de la afición madridista.