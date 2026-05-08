La sanción del Real Madrid a Tchouaméni y Valverde

Todos los focos en el Real Madrid están puestos en Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. Los dos futbolistas protagonizaron un episodio lamentable que deja al conjunto blanco en el punto de mira de todo el mundo futbolístico.

El pasado jueves por la noche conocimos que el Real Madrid les abrió un expediente disciplinario a los dos tras lo sucedido en Valdebebas, pero no comunicó las sanciones pertinentes a cada uno.

Según informó 'El País', el conjunto blanco prepara una sanción importantísima económica para los dos jugadores. No se especifica en qué momento se dará a conocer la oficialidad de estas multas, pero la gravedad del asunto obliga al Madrid a actuar y a castigar a los dos futbolistas.

Eso sí, con este posible desenlace, Álvaro Arbeloa tendría disponible a Tchouaméni para el Clásico. Algo que aliviaría las urgencias del centro del campo blanco, que sin los dos jugadores se quedaba desierto. Una decisión algo polémica, ya que muchos aficionados creen que los dos se deberían quedar sin jugar.

Tchouaméni celebra el gol del Real Madrid ante el Benfica. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Posible venta a final de temporada

'The Athletic' sigue por la misma línea afirmando que no habrá sanción deportiva, al menos a corto plazo, para los dos jugadores y todo se quedará en una importante multa. Aun así, añaden que "sería imposible que ambos jugadores permanecieran en el club". Algo que implicaría la venta de uno de los dos a final de temporada para evitar que este conflicto siga escalando y viendo la magnitud de lo sucedido. El Madrid quiere terminar la temporada y abordar el problema a final de ella.

El medio estadounidense añadió que fuentes directas del vestuario blanco afirman que el culpable de todo fue Valverde. Su actitud fue muy mala y se pasó el entrenamiento provocando al francés, algo que lleva haciendo todo el año. La decepción con el uruguayo es mayor; ya es el segundo capitán y debería ser el primero la próxima temporada sin Carvajal. Hay que recordar que Valverde ya se negó a calentar ante el Kairat Almaty con Xabi Alonso en el banquillo y se quejó en múltiples ocasiones por jugar de lateral. Una actitud pésima para uno de los líderes del vestuario.

Fede Valverde, en el partido de ida disputado en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Valverde no, Tchouaméni sí que estará en el Clásico

El parte médico de Valverde alisó el terreno para el salmantino y para el Real Madrid. Tras el golpe recibido en la cabeza, el uruguayo deberá estar unas dos semanas sin jugar por precaución. Algo que ya le imposibilita jugar el Clásico y evita que puedan coincidir los dos sobre el césped.

Este viernes Tchouaméni ha entrenado con normalidad sobre el césped de Valdebebas esperando su sanción y tras lo ocurrido ayer con Valverde. El francés ha llegado con una cara muy seria al recinto, ya que, según explican desde la capital, es el jugador más afectado por todo lo que ha pasado.

Por tanto, de ser así, el Real Madrid castigaría únicamente de manera económica a los dos futbolistas. Sin sanción deportiva, ni una rescisión unilateral de contrato, tal y como permite el código disciplinario del club. Una decisión que puede no gustar a todos los aficionados, pero que dejaría a Arbeloa con más margen de futbolistas de cara al Clásico del Spotify Camp Nou.