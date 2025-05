La decisión clave de Ancelotti tras la destitución del presidente de la CBF

Carlo Ancelotti ya tiene que administrar el primer gran terremoto como seleccionador brasileño, cuando aún no ha empezado a ejercer oficialmente el cargo, lo cual ocurrirá el próximo lunes día 26, después de la última jornada de la Liga.

La destitución del presidente de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, por parte del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro debido a irregularidades administrativas, es una bomba que explotó este jueves por la tarde y que desestabiliza todo el fútbol del gigante sudamericano y, en especial, a la Seleção.

Esta es la segunda vez que el dirigente bahiano es apartado del cargo por dicho tribunal; la primera fue a finales de 2023 y recuperó su posición tras la actuación del Supremo brasileño, algo que intentará de nuevo.

Ahora, la máxima entidad del fútbol brasileño está dirigida por un interventor nombrado por la justicia, el vicepresidente Fernando Sarney, que promete convocar elecciones con la mayor brevedad posible para pacificar el organismo.

Su primera decisión ha sido reafirmar a Ancelotti como seleccionador y ha asegurado que respetará la integridad del acuerdo alcanzado con Ednaldo Rodrigues, que fue el principal impulsor del fichaje del italiano.

El contrato de Carletto con la CBF tiene una duración hasta la disputa del Mundial 2026. Durante estos trece meses, se asegura unos emolumentos de 10 millones de euros netos, más un bonus de 5 'kilos' en caso de lograr el anhelado 'Hexa'.

El aún técnico del Real Madrid era muy consciente de la situación de inestabilidad institucional que se vive en la CBF, a pesar de que su presidente había sido reelecto en marzo, cuando logró, gracias al dominio de la maquinaria de las federaciones territoriales, que Ronaldo Nazário no consiguiera hacer oficial su candidatura.

Este mismo jueves, Ancelotti trasladó a la Confederação que no arrojará la toalla y que se mantiene firme en la idea de dirigir a la Seleção hasta que se dispute la próxima Copa del Mundo. Considera que ha firmado con la institución y no con un dirigente particular.

El italiano ya está trabajando para la CBF. Este jueves, Carletto se reunió en Madrid con Rodrigo Caetano, que es el coordinador ejecutivo de la Seleção, y su ayudante, el exinternacional Juan. El encuentro sirvió para determinar los integrantes de la prelista para los compromisos de junio, que debe estar en manos de la FIFA antes del próximo domingo.

De estos preconvocados tienen que salir los 23 que serán llamados para los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026, que representarán el debut de Ancelotti con Brasil: el jueves 5 de junio en Guayaquil, contra Ecuador, y, posteriormente, el martes 10, ante Paraguay, en São Paulo, en el estadio del Corinthians.

La prensa brasileña ya ha avanzado que el italiano repescará a Casemiro, que no ha sido convocado por su selección desde octubre de 2023, y apostará por nombres como Antony, que es uno de los futbolistas más determinantes de la Liga, y el lateral izquierdo del Mónaco, Caio Henrique, que lleva dos temporadas en la lista de refuerzos que Deco maneja para esta posición y que está llamado a ser titular en esta nueva Canarinha.