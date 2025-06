Las decepciones del debut de Xabi Alonso

Llegó el gran día. Xabi Alonso vivió su esperadísimo estreno como técnico del Real Madrid. El abanderado de un nuevo proyecto, de lo que se espera sea una nueva era para intentar reconducir el rumbo y tumbar el auge del Barça de Flick. El cuadro azulgrana 'amenaza' con comandar una era y ni Florentino Pérez ni el madridismo quieren que eso suceda.

Y Xabi debutó. Se estrenaba contra un, a priori, rival menor. De un campeonato como el saudí en principio varios peldaños por debajo. Y, en ese sentido, no cumplió las expectativas. El nuevo Real Madrid no pudo contra un Al-Hilal peleón, con buenas individualidades y que por momentos comandó y generó más que su rival.

PRONTO PARA GRANDES CONCLUSIONES

Más allá de tratarse de una primera toma de contacto y de que no se pueden sacar conclusiones grandilocuentes, hubo piezas que sembraron algo de preocupación. En algunos casos, además, se trata de reincidencia. De viejos 'dejes' que no terminan de corregirse ni de desaparecer. En esa lista hay que anotar a Vinicius, a Bellingham. A Raúl Asencio.

Bellingham, pugnando con Cancelo en el duelo Madrid-Al Hilal / EFE

Empezando por el inglés. Jude ya terminó el curso dejando síntomas preocupantes. A nivel físico, de conexión con el juego. Lejos de esa versión de su primera campaña llegando y con un enorme despliegue sobre el campo. Probablemente, por ese maltrecho hombro que no se deciden a operar. El británico estuvo muy ausente frente al Al-Hilal. Apenas dispuso de situaciones de peligro, poca presencia por 3/4 de campo. Poco lúcido cuando pasaba la circulación por él.

VINI, SIN DESBORDE NI CHISPA

Acerca de Vinicius, básicamente esa falta de frescura que ya manifestó durante muchos tramos del pasado curso. Sobre todo tras perder en la carrera por el Balón de Oro. Desbordó muy poco, no pareció tener esa chispa que solía mostrar. En la izquierda combinó poco con Fran García, tampoco se entendió ni con Rodrygo, ni con Gonzalo ni con Jude. Un par de centros y poquito más hasta ser sustituido en el 80'.

Vini, contra el Al-Hilal / Andre Coelho / EFE

Otro futbolista que rindió a un nivel bastante decepcionante fue Raúl Asencio. Acabado de renovar hasta 2031, cometió un penalti absurdo que desembocó en el 1-1 de Ruben Neves. Flojo en los duelos y en salida de balón, el técnico tolosarra decidió relevarlo al descanso. Quedó claramente marcado (luego Xabi dijo que estaba con antibióticos y que por ahí había venido el cambio al descanso, aunque también se quejó por la pena máxima) por la floja primera mitad, puesto que no tenía cartulina. En zona mixta su compañero Courtois incidió en que "hemos hecho un penalti algo tonto".

ASENCIO Y LOS ERRORES GROSEROS

No es la primera vez que el canario comete un error grosero así. Tendrá que pulir mucho estas acciones si no quiere verse fuera del once cuando se recuperen Militao o Alaba. Tampoco rindió bien Rodrygo, aunque al menos dio el pase del 1-0 a Gonzalo.