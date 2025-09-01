El decepcionante debut del Real Madrid en la Liga F

El domingo empezó oficialmente una nueva era en el Real Madrid femenino. Durante el verano, el club blanco destituyó a Alberto Toril como entrenador del primer equipo y Pau Quesada ocupó su lugar en los banquillos. Además, se llevó a cabo una reestructuración en la plantilla con salidas y nuevas incorporaciones para subir el nivel del conjunto madridista. No obstante, el debut oficial del Madrid en la Liga F no pudo ser más decepcionante.

Las blancas se enfrentaron este domingo al recién ascendido DUX Logroño. En principio, el nivel de ambas plantillas no podía ser más desparejo, sobre todo porque que Quesada cuenta con jugadoras con experiencia en grandes partidos europeos. Sin embargo, al Madrid le costó mucho entrar en el partido, puesto que las logroñesas estaban muy bien plantadas presionando para evitar que pudieran sacar el balón.

El ritmo era tan bajo que las madridistas solo encontraron la solución a balón parado. Miralles despejó un saque de esquina, pero Athenea del Castillo cazó el balón de volea y María Méndez desvió la trayectoria del lanzamiento al fondo de la red. La respuesta de las locales llegó poco después con un disparo muy lejano de Isina que acabó dentro de la red después de que Merle Frohms no pudiera hacer nada para pararlo.

Tras el empate, creció el nerviosismo en el conjunto blanco que vio como el DUX Logroño se adelantaba después de que Isina lanzara una falta al poste y el balón rebotara en la espalda de la guardameta francesa, entrando de esta manera en la portería. En el tiempo de añadido, Bruun aprovechó un córner de Toletti para poner el empate definitivo en el marcador.

Una nueva era con mucho trabajo por delante

Junto con Pau Quesada, en el mercado de fichajes llegaron Sara Däbritz, Merle Frohms, Sara Holmgaard, Hanna Benninson y Bella Andersson para reforzar la primera plantilla. No obstante, también tuvieron que afrontar la delicada marcha de Olga Carmona, quién decidió no renovar con el club y cambiar de aires, en este caso en el PSG.

Por eso, es normal que al Madrid le cueste un poco arrancar el nuevo proyecto deportivo. De momento, sin embargo, las sensaciones no son del todo buenas. Aparte del partido de Liga F, las madridistas disputaron un amistoso contra el Madrid CFF y otros dos en Alemania. Los dos primeros terminaron con victoria blanca y con el mismo resultado: contra las madrileñas lograron un 3 a 1 y contra el Union Berlin un 1 a 3.

No obstante, el primer golpe de realidad llegó ante el Bayern de Múnich. En apenas ocho minutos, las germanas mandaban 2-0 gracias al penalti transformado por Georgia Stanway y al tanto de Linda Dallmann y, pasada la media hora, Frohms no pudo hacer nada ante el misil lejano de Momoko Tanikawa. Feller recortó distancias poco después, pero Natalia Padilla sentenció el duelo en la segunda mitad, dejando el resultado final de 4 a 1.

Ahora, el Madrid tiene mucho trabajo por delante si quiere superar el nivel que alcanzó la temporada pasada y competir de tú a tú al Barça y a los grandes equipos europeos, así como lograr su primer título oficial de la historia. De momento, el próximo partido que las de Quesada enfrentarán es contra el Atlético de Madrid en Liga y, posteriormente, se la jugaran en la ida de la tercera fase de las eliminatorias de la Champions League ante el Eintracht Frankfurt.