Resignación con Mourinho en el Benfica ante la oferta del Real Madrid: "Iban a hacer un equipo para él"

José Mourinho era, el 25 de febrero, un entrenador que había roto su vínculo con parte del madridismo. Lo paradójico es que apenas unos días antes ambas partes esperaban un reencuentro emocional que no llegó a producirse en la vuelta de los playoffs de Champions contra el Real Madrid. Pero sí puede darse apenas unos meses después, en los que se ha pasado de ver al luso como un hombre del pasado a considerarlo la mayor esperanza para el futuro inmediato del club. Él, un benfiquista que había aprendido a decirle “no” a Florentino.

¿Por qué Mourinho es la opción del Real Madrid?

En Lisboa existe una mezcla de resignación y decepción ante una posible salida de Mourinho rumbo al Real Madrid. En parte, porque consideran que el Benfica rescató a The Special One del ostracismo que vivió en el Fenerbahçe. “Lo único que hizo en Turquía fue atraer atención para la liga, pero no mejoró en nada al club. Incluso su sucesor, Domenico Tedesco, trabajó para construir algo diferente. Aunque tampoco lo consiguió”, comentan desde el entorno de la Superliga turca, una competición tan volcánica como el propio técnico de Setúbal.

Florentino Pérez y Mourinho en el banquillo del Real Madrid / Juan Carlos Hidalgo / EFE

Tuvo que escuchar entonces, y vuelve a hacerlo estos días, datos como que no gana un título desde 2022, cuando conquistó la Conference League con la Roma. O que no pelea de verdad por una gran liga desde 2015, cuando ganó la Premier con el Chelsea, el último equipo con el que también superó una eliminatoria de Champions, en 2014. Ahora bien, también se recuerda la segunda venida de Carlo Ancelotti al Real Madrid después de pelear con el Everton por entrar en Europa, aparentemente lejos ya de la primera línea.

Mourinho emerge como la única opción del mercado capaz de poner orden en un vestuario roto. Eso tiene poco que ver con un libreto táctico y mucho con el rendimiento inmediato. Y lo cierto es que en el Benfica, de vuelta a sus orígenes, volvió a sentirse valorado e importante. Para el presidente del club lisboeta, Rui Costa, fue un win-win que puede volverse en su contra si no es capaz de retener a un entrenador que dejaría tres millones de euros en las arcas de Da Luz si termina marchándose al Madrid. Pero también un vacío inmenso en todo lo demás.

El efecto mariposa del gol de Trubin

“La situación nos tiene confundidos. La sensación que nos daba hace muy poco tiempo es que Mourinho se mantendría en el club por lo menos una temporada más. Querían hacer un equipo para él y así lo indicaban movimientos para fichar a Felipe Augusto (Trabzonspor) o Seydou Doumbia (Venezia)”, comenta una fuente familiarizada con el día a día de un Benfica que provocó el efecto recuerdo del Real Madrid de Mourinho en la Champions. El gol del portero Trubin en el último instante de la fase liga tuvo un efecto mariposa. Sin él, quizá nunca habría quedado claro que el portugués seguía vivo competitivamente.

Denís Iglesias

Fue la demostración de que estaba preparado para un último baile europeo, aunque después fuese incapaz de eliminar al Real Madrid en la repesca a la que el Benfica accedió gracias a aquel partido. El incidente entre Prestianni y Vinicius enrareció la opinión pública, pero no el sentimiento de un Florentino Pérez que siempre le ha tenido en alta estima. Incluso en el club blanco interpretaron que la defensa del argentino había sido un acto de club, precisamente el tipo de comportamiento que buscan recuperar con su incorporación. Un movimiento que provoca contrariedad en Lisboa.

“Claro que el Benfica nunca podrá pagarle lo que el Real Madrid puede ofrecerle por dos años. Pero creíamos que tenía muchas ganas de ganar algo con el Benfica, que es su club”, reivindica una afición que se puso de su lado casi de inmediato. Y que se mantuvo así hasta el final, pese a las críticas de ciertos medios que, como ocurre ahora en la capital española, observan con cierta desconfianza su posible regreso.

Marco Silva, el favorito para suceder a Mourinho

Sería dejar atrás un amor juvenil, el del Benfica, que le dio su primera oportunidad y le rescató para la élite, para regresar al Real Madrid, el club con el que siempre ha mantenido una espina clavada después de hacer el trabajo sucio contra el Barça de Guardiola y Messi. Una tarea que debería repetir. Precisamente por eso evitó hablar de un posible regreso cuando su nombre apareció sobre la mesa durante la crisis que acabó con Xabi Alonso fuera del equipo. “Yo me vacié”, confesó en sala de prensa sobre lo vivido entre 2010 y 2013.

Marco Silva, técnico del Fulham / X

Por eso, conforme aumentaba la temperatura del interés, empezaron a surgir condicionantes como el de su mujer, a la que los recuerdos de aquellos años de plomo en Madrid le hicieron dudar. El regreso a Portugal había supuesto un soplo de aire fresco después de tantas aventuras convulsas en el extranjero. Mourinho llegó a un Benfica con una plantilla que no había elegido. Y aunque no cuajó una temporada espectacular ni conquistó títulos, el simple hecho de instaurar cierta paz social bastó para construir algo a su alrededor.

El benfiquista se siente confundido. Esta misma semana, el club compartía una imagen de su entrenador asistiendo a un entrenamiento del Benfica B en un día libre para el primer equipo. “Incluso los futbolistas que juegan habitualmente están con él. Porque dicen que están aprendiendo. De ahí la contradicción que está generando este giro de los acontecimientos”, explican desde el entorno lisboeta, donde ya se manejan alternativas como Marco Silva, que termina contrato con el Fulham, Filipe Luís o Ruben Amorim, ambos libres.