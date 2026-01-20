De la decepción copera a su versión más romántica: La estrambótica primera semana de Arbeloa

Hace una semana, Xabi Alonso y la institución blanca llegaban a un mutuo acuerdo para separar sus caminos. Tras una situación insostenible en el rendimiento del equipo que dañaba las aspiraciones del Real Madrid esta temporada, la junta directiva decidió delegar en Álvaro Arbeloa.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid. / Javier Lizón / EFE

UNA “POLÉMICA” LISTA DE CONVOCADOS

Una sola sesión de entrenamiento fue el margen de tiempo con el que Arbeloa preparó la eliminatoria copera en Albacete. Una eliminación copera muy dolorosa en la que cierto sector de la afición le recriminó haberse confiado de más, dejando a jugadores como Mbappé o Bellingham en tierras madrileñas. Una decisión técnica que, de no haberse llevado a cabo la catástrofe, nadie se hubiera acordado.

UN CUMPLEAÑOS INCENDIADO

El regreso de Arbeloa al Bernabéu, el día de su cumpleaños, estuvo marcado por el hartazgo de los aficionados, quienes se encargaron de protagonizar un ambiente hostil y señalar a sus jugadores con fuertes pitadas como consecuencia de algunos factores: la pérdida de la Supercopa ante el máximo rival, la bochornosa eliminación en Copa del Rey y la “cama” realizada por algunos jugadores al técnico tolosarra hasta acabar con él.

Vinicius Júnior protesta durante el partido entre el Real Madrid y el Levante en el Bernabéu / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

LA CANTERA, PRESENTE

Una de las novedades con él al mando, ha sido la frecuente inclusión de los canteranos en sus planes. Presentes en convocatorias, alineaciones y entrenamientos. Hasta el momento, Cestero y Jiménez han gozado de una titularidad, Palacios y Manuel Ángel han debutado, Joan Martínez y Leiva han sido convocados y jugadores como Cristian David, Pol Fortuny o Mesonero han participado en sesiones de entrenamiento. Como ya avisó en su primera rueda de prensa, nadie en la casa los conoce como él, por lo que sabe mejor que nadie cuándo, cómo y para qué podrá contar con ellos.

EL ARBELOA MÁS ROMÁNTICO

Hasta ahora, el técnico madridista se ha mostrado muy empalagoso en sus declaraciones. Repetidas referencias melancólicas hacia mitos del club —como la de Juanito —, el nombramiento del palmarés y las vitrinas o su manera de insistir en el apoyo a Vinicius, les han dado un toque distintivo a las comparecencias blancasparecencias. “Vini lleva escribiendo su historia desde hace muchos años, tiene dos champions, juega con alegría... me gustaría ver un Bernabéu que estuviese al lado de Vinicius mañana”. Esas fueron sus palabras en la previa al partido de Champions contra el Mónaco.

Arbeloa le pone falta a Ancelotti / .

Pocos entrenadores en la historia del club habrán tenido un comienzo tan ruidoso como el del Salmantino, pero al final, es un reflejo de la coyuntura que hay en el Real Madrid. Lo siguiente que le aproxima es el Mónaco, nuevamente en el Bernabéu, una gran oportunidad por delante para seguir aferrándose a ese ``Top 8´´ y poder crecer como equipo, que, pese a sus errores, solo un punto le distancia de un “buen Barça” en el campeonato doméstico.