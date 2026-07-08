La decepción Mundial de Bernardo Silva

Portugal era una de las favoritas para ganar el Mundial. La principal razón para recibir esa etiqueta estaba en su centro del campo. La dupla formada por João Neves y Vitinha había vuelto a reinar en Europa con el PSG, convirtiéndose en el eje del equipo de Luis Enrique durante la conquista de su segunda Champions consecutiva. A ello se sumaba el papel de Bruno Fernandes, elegido mejor centrocampista de la Premier League, y Bernardo Silva, uno de los futbolistas más experimentados de la selección portuguesa, que todavía carga con la espina de haberse perdido por lesión la Eurocopa de 2016.

Regaló la falta del gol de España

El nuevo jugador del Real Madrid fue uno de los nombres propios de la eliminación de Portugal ante España en Estados Unidos. Entró en el minuto 82 en sustitución de Vitinha, pero no consiguió cambiar el rumbo del partido ni ofrecer la versión que le ha convertido en uno de los centrocampistas creativos más cotizados del fútbol europeo. Una realidad que también pone en valor el rendimiento que ha ofrecido bajo las órdenes de Luis Enrique en el PSG.

Rodri, celebrando el fallo de Bernardo Silva / JEFFREY MCWHORTER / EFE

Bernardo Silva, por el que lucharon en este mercado de verano Atlético, Barça y el club blanco que lo terminó fichando; no entró bien en el encuentro y cometió la falta que dio origen al gol de Mikel Merino. Fue una dura entrada sobre el internacional español, vio la tarjeta amarilla de Anthony Taylor y España puso el balón en juego con rapidez. La acción terminó con una combinación entre Merino, Rodri y Ferran Torres antes de que el delantero del Arsenal certificara la clasificación para los cuartos de final.

La eliminación portuguesa también dejó una imagen llamativa entre Rodri y Bernardo Silva, compañeros durante siete temporadas en el City. El encontronazo se produjo después de que el portugués desaprovechara la última ocasión de Portugal para forzar la prórroga con un remate de cabeza. Rodri, jugador que Enrique Riquelme prometió durante su candidatura a la presidencia del Real Madrid y que también ha figurado en la agenda deportiva del club blanco, celebró la acción antes de dirigirse a su excompañero.

Incomodidad táctica

Rodri terminó pidiendo disculpas a Bernardo Silva por ese gesto. "Me he equivocado porque lo he celebrado cuando él había fallado. Le he pedido disculpas inmediatamente, pero queda ahí porque es la confianza que tenemos y ya está", explicó en la zona mixta tras el partido, en el que el centrocampista del Manchester City y Balón de Oro de 2024 fue elegido MVP de los octavos de final.

Bernardo Silva sigue recordando la ausencia en la Eurocopa de 2016 como uno de los momentos más difíciles de su carrera. Se perdió el torneo por lesión después de haber participado en toda la fase de clasificación. "Diría que ha sido el peor momento de mi carrera porque era mi primera competición oficial con la selección de mi país. Haber sido parte de toda la clasificación y no estar en el torneo por una lesión en el último momento de la temporada fue terrible para mí", recordó en The Players' Tribune.

Bernardo Silva, concentrado con Portugal / Agencias

Bernardo Silva se incorporará a la pretemporada del Real Madrid después de firmar un Mundial en el que no consiguió marcar ni asistir. A medida que avanzó el torneo fue perdiendo protagonismo en los planes de Roberto Martínez, pese a haber comenzado como titular. Tras la eliminación, una de las cuestiones más analizadas en Portugal fue su encaje táctico dentro del equipo.

El nuevo jugador del Real Madrid llegó incluso a verbalizar públicamente esa dificultad, al admitir que resulta especialmente complicado desempeñar sobre el terreno de juego una posición en la que apenas ha actuado a lo largo de su carrera en los clubes. Es decir, un papel más retrasado, participando en la base de la jugada, diferente al que ha desempeñado con mayor frecuencia como interior o en posiciones más adelantadas. Ese debate sobre la utilización de varios centrocampistas fuera de sus funciones más habituales ha formado parte del análisis realizado en Portugal tras la eliminación y ha situado a Bernardo Silva como uno de los principales protagonistas de ese debate.