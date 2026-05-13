Se decanta el futuro de Rodri

El futuro de Rodri Hernández sigue siendo una incógnita. El internacional español es uno de los pesos pesados del vestuario del Manchester City, pero el interés del Real Madrid y las palabras del propio futbolista dejándose querer por el conjunto blanco despertaron todo tipo de rumores que terminaron confirmándose.

Fue en una entrevista hace unas semanas en 'Onda Cero' donde aseguró que "haber jugado en el Atlético de Madrid no me impide jugar en el Real Madrid". "Hay más jugadores que han hecho ese camino. No directamente, con el tiempo. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo", añadió.

A sus casi 30 años y si las lesiones se lo permiten, Rodri podría convertirse en una pieza clave en la medular blanca, necesitada de pilares y de creadores de juego desde la salida de futbolistas como Toni Kroos o Luka Modric. Sin embargo, según informa Matteo Moretto, el Real Madrid aún no habría movido ficha, algo que quiere aprovechar el City.

Pep Guardiola sustituye a Rodri Hernández / Europa Press

"Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar", dijo en su día el mediocentro. Y ese es el único mensaje que ha querido tomarse en serio la entidad 'cityzen', que avanza ya en la renovación del futbolista y que quiere acelerar plazos.

Ofensiva del City

La información del periodista especializado en mercado de fichajes asegura que, aunque el interés es real, todavía no ha habido ningún paso ni contacto oficial del Real Madrid con el Manchester City, por lo que el club entrenado por Pep Guardiola quiere lanzar una ofensiva para asegurarse su continuidad y vetar su salida hacia LaLiga.

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En ese sentido, Rodri -con contrato hasta 2027- estaría ahora mucho más cerca de renovar con la entidad británica y la decisión podría tomarse ya en los próximos días, en una operación que lleva gestándose desde hace varias semanas en la sombra para retener al futbolista, como mínimo, una temporada más en la Premier League y evitar sustos de última hora en el próximo mercado de fichajes de verano.