Debut agridulce del nuevo Real Madrid de Mourinho

Debut agridulce del nuevo Real Madrid de José Mourinho, que no pasó del empate contra la Fiorentina (2-2) en el primer partido oficial de la pretemporada. Los blancos, de más a menos, se pusieron dos goles por delante con los tantos de Endrick y Alexis Ciria, del Castilla. Sin embargo, el conjunto viola igualó la contienda gracias a las dianas de Roberto Piccoli, al filo del descanso, y Moise Kean, al inicio de la segunda mitad. Denzel Dumfries, de titular, y Carlos Espí, que entró en el 75', debutaron con la elástica blanca.

Real Madrid - Fiorentina Amistoso Real Madrid 2 2 Fiorentina Alineaciones Real Madrid Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Joan Martínez, Mario Rivas, Álvaro Carreras, Denzel Dumfries (Daniel Yáñez, 75'), Fede Valverde (Lacosta, 84'), Eduardo Camavinga, Arda Güler, Alexis Ciria (Cestero, 64'), Endrick (Carlos Espí, 75'). Fiorentina David De Gea (Christensen, 46'), Viery, Luca Ranieri (Valdepeñas, 77'), Dragusin, Álex Jiménez (Dodo, 56'), Oulai (Fagioli, 57'), Cher Ndour (Fortini, 76'), Mandragora (Federico Croci, 85'), Arthur Atta (Lapo Deli, 85'), Gudmundsson (Fabbian, 70'), Piccoli (Moise Kean, 57').

El Real Madrid arrancó con las ideas claras y con un sistema innovador en fase ofensiva, con tres centrales y Dumfries y Carreras de carrileros. Los blancos salieron al partido con la voluntad de aglutinar el balón y no dejar respirar a la Fiorentina, que apenas salió de su propio campo en los primeros 30 minutos, fruto de la presión agresiva del equipo madridista.

En el minuto 11, el conjunto de José Mourinho ya reinaba en el marcador con el gol de Endrick. El brasileño, con ganas de reivindicarse en esta pretemporada, controló el pase de Carreras y con la zurda conectó un lanzamiento cruzado imposible para David De Gea, que tampoco pudo hacer nada doce minutos después, cuando Alexis Ciria, en el 23', situó el 2-0 en el luminoso. El canterano del Sevilla, uno de los tres jugadores del Castilla en el once inicial, junto con Joan Martínez y Mario Rivas, ajustició al guardameta con la derecha después de una buena jugada individual de Camavinga.

Endrick, autor del primer gol oficial del Real Madrid esta pretemporada / Real Madrid CF

A pesar del control del Real Madrid, la Fiorentina se desperezó en el tramo final de la primera mitad, hasta el punto de que, en su primer acercamiento, Piccoli batió a Lunin en el minuto 40 para reducir diferencias. Álex Jiménez, canterano de La Fábrica, vio el desmarque al espacio del ariete italiano, que superó al portero con un disparo al primer palo.

En la segunda parte, el conjunto viola, espoleado con el tanto, salió con otra intención. En el 48', Gudmundsson empaló una volea que se topó con Mario Rivas cuando cogía portería, mientras que, tres minutos después, el islandés, de nuevo, mandó fuera una picadita que ya había superado a Lunin. A la tercera fue la vencida. Moise Kean, que había entrado al terreno de juego unos instantes antes, remató con la cabeza un buen centro del también recién incorporado Fagioli para poner el empate a dos definitivo en el 58'.

A raíz de las tablas y las sustituciones, el ritmo del duelo decreció. Los blancos, con Arda Güler a los mandos del juego, recuperaron terreno, pero sin inquietar a Christensen, portero que sustituyó a De Gea en el descanso. Carlos Espí, flamante fichaje, debutó con la elástica blanca en el 75', tuvo la última del encuentro con un remate de cabeza forzado que se marchó por encima de la portería.