Debut envenenado para Arbeloa en Albacete

Rayos y truenos saludan a Álvaro Arbeloa en su estreno como entrenador del primer equipo del Real Madrid. La muerte anunciada de Xabi Alonso deja paso a una nueva etapa que arranca en Albacete, unos de los cinco equipos de Segunda que sobreviven en la Copa del Rey. Los manchegos pondrán a prueba a un equipo que ha perdido el norte hace tiempo.

Arbeloa recibe una herencia envenenada y con solo un día de entrenamiento para gestionar una plantilla que se ha cargado a sus dos antecesores. La ilusión del plantel del Albacete llega envuelta en regalo sorpresa. El cambio de entrenador desorienta a Alberto González y los suyos, que no saben con lo que van a encontrarse.

Son conscientes de que el Madrid tiene muchas bajas, pero también muchos recursos. “Si antes ya teníamos dudas, ahora muchas más. Todos son grandes jugadores, muy desequilibrantes y por eso debemos centrarnos en hacer lo que queremos hacer nosotros”, subraya el técnico del equipo manchego.

Repiten cuatro

La puesta de largo de Arbeloa va a ser con un equipo de circunstancias por las numerosas ‘heridas’ que ha dejado el sobreesfuerzo hecho en la Supercopa de España de unos jugadores que físicamente están sufriendo más de lo esperado. Trent, Rudiger, Rodrygo, Mendy y Mbappé no se entrenaron en el primer día del técnico y es difícil que viajen.

Pintus ya manda en la preparación física del Real Madrid / Efe

Huijsen y Valverde también acabaron tocados el clásico. A estos se suma Militao. Lo que parece seguro es que se llevará a Manuel Ángel, Cestero, David Jiménez, Joan Martínez y Palacio del Castilla. Se espera que mantengan cuatro titulares del partido ante el Barcelona: Vinícius, Gonzalo, Asencio y Camavinga y dé descanso al resto.

Novedades

Tampoco ilusiona que el juego cambie demasiado, salvo detalles puntuales que pueda deslizar el nuevo preparador. El objetivo prioritario es pasar la eliminatoria, y darle tiempo para que transmita sus ideas. Empezar perdiendo podría ser de novela Shakesperiana. Un drama en toda regla.

Dani Carvajal podría ser la gran novedad. El capitán blanco cayó lesionado el pasado 27 de septiembre. Lunin, Alaba, Fran, Ceballos, Güler y Mastantuono completarían el primer equipo de Arbeloa como entrenador del Real Madrid. El Albacete se centra en lo suyo, aunque no dejan de sorprenderse por lo que está pasando en el Madrid.

Racha negativa

González podría recurrir a una defensa de cinco y no descarta hacer debutar a Samu Obeng, delantero ghanés fichado este mismo martes del Ceuta. “Viene de jugar y a nivel físico está en perfectas condiciones. Entrenará al margen, pero para mañana está disponible”, adelanta el técnico, aunque se espera que de inicio se quede en el banquillo.

Un Albacete que no necesita “motivación” para hacer más sangre de un equipo que inicia una nueva etapa con Arbeloa al frente, pero que no ha tenido ni tiempo para preparar la eliminatoria. Un partido que puede salir mal al equipo blanco en esta racha adversa que parece no tener fin.