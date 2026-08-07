El debut de Diomande con el Madrid tendrá que esperar

Yan Diomande no ha podido completar este viernes su primer entrenamiento con el Real Madrid y no ha sido incluido en la lista de convocados de José Mourinho para el amistoso de este sábado contra el Ferencváros en Budapest (19.00 horas). El debut del flamante fichaje del club merengue, que no se ha ejercitado al tener que resolver varios trámites a lo largo del día de hoy, tendrá que esperar unos días. Como mínimo, al próximo miércoles 12 de agosto, cuando los blancos visitarán al Deportivo de la Coruña.

De hecho, a primera hora de la tarde de este viernes Diomande ha acudido al centro médico de Sanitas para someterse a las pruebas médicas a las que, habitualmente, todos los fichajes del Madrid se someten antes del anuncio oficial. En este caso, curiosidad o no, lo ha hecho un día después del comunicado.

Bernardo Silva, en cambio, sí que forma parte de la lista y podría debutar con su nuevo equipo para culminar la primera semana de entrenamientos. Cabe recordar que el centrocampista portugués se unió a la pretemporada del Madrid el pasado lunes. También lo hizo un Vinicius que, a pesar de todo el 'ruido' alrededor de su futuro, ha acabado renovando con la entidad merengue hasta el 30 de junio de 2032. Lo podrá celebrar también con sus primeros minutos en la preparación del curso 2026/27.

Sigue al margen del grupo un Franco Mastantuono cuya cesión a la Fiorentina debería oficializarse en las próximas horas. El argentino está en la ciudad italiana desde ayer y este viernes ya se la visto vestido con la indumentaria del club 'viola'.

La convocatoria de José Mourinho para el Ferencváros-Madrid

Lunin, Sergio Mestre, Javi Navarro, Trent, Álvaro Carreras, Rüdiger, Huijsen, Dumfries, Joan Martínez. Lamini, Mario Rivas, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta, Alexis Ciria, Vinicius, Brahim, Endrick, Carlos Espí, Yáñez.