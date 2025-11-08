El nuevo Bernabéu, laboratorio de negocio y fuente de tensiones

Contaba en conversación con este diario Mark Fenwick, Partner en Fenwick Iribarren Architects, padre del RCDE Stadium o del Nou Mestalla, que "un estadio es un lugar en el que a veces se juega al fútbol". La afirmación cobra vida cuando se ve la agenda de cualquier instalación de un equipo puntero, plagada de actos y locales adosados con los que los clubes buscan una actividad todo el año. El Bernabéu aspira a unirse a esa nómina de 'eventódromos', una condición frenada vía judicial en su día.

La cifra récord de ingresos prevista

Sin embargo, el club blanco ha encontrado la manera de sortear las prohibiciones con una serie de eventos que palian el déficit provocado por la paralización de los conciertos. Lo que sigue vigente es el debate por la celebración de actos deportivos como el NFL Madrid Game 2025, previsto para el 16 de noviembre, o Mavidad Bernabéu, que convertirá del 24 al 31 de diciembre -después del último partido de Liga del año- el feudo blanco en un parque temático navideño.

El Bernabéu será el escenario de la cita, aún sin fecha / Atlas News

En la próxima asamblea general ordinaria, que se celebrará el 23 de noviembre, el Real Madrid presentará ante los socios compromisarios unas cuentas anuales en las que se contemplan 1.248 millones de euros en concepto de ingresos ordinarios. Será la cifra más alta presentada por la entidad y la explotación del Bernabéu tendrá un papel fundamental. En el ejercicio pasado, los negocios asociados al campo permitieron un ingreso de 79 millones, con el Tour Bernabéu como principal generador de caja.

En la nueva realidad para la que trabaja un club, que afronta el reto de convertirse en SAD sin perder el control de las decisiones fundamentales, los eventos y conciertos tendrán una cuota mayor de los 14,5 millones que dejaron en las arcas madridistas en el ejercicio contable anterior. Para la temporada 2025/2026, la partida referida al ticketing y todas las actividades que tendrán lugar en el estadio contempla un incremento de 75,6 millones, hasta sobrepasar los 402, que convierten al feudo en un pilar fundamental del desarrollo económico. Un dibujo optimista en una situación normativa por definir y con debates abiertos.

El precio a pagar por ser socio del Real Madrid

Este horizonte provoca una división entre el madridismo. El que entiende hasta límites como una próxima transformación societaria, inminente y cuyo modelo será acatado por los nuevos 'socios accionistas' (figura a definir legalmente); y los que consideran que Florentino Pérez está "construyendo un nuevo Madrid sobre el Madrid". Esta doble lectura se plasma en el día a día del todavía club de socios. Ir al Bernabéu se ha convertido en un ejercicio que implica una importante inversión por parte del público general.

El mosaico del Real Madrid en el Bernabeu para dar la bienvenida al Clásico / Denís IGLESIAS

Lo mismo ha sucedido con las cuotas de socios y abonados. La segunda partida, que permite el acceso a los partidos osciló en la última campaña entre los 370 (cuarto anfiteatro del fondo) y los 3.211 euros (Tribuna). Contra la Juventus se vivió un hito de recaudación, siendo la entrada más barata de 100 euros. Esto provoca un mercadeo como el que se registró en el clásico, durante el que se requisaron 281 abonos. A esto hay que sumarle que, actualmente, no se pueden adquirir nuevos abonos directamente, porque el cupo está completo. Para ello hay una lista de espera siempre discutida.

Esto termina por afectar a la concepción del Bernabéu como 'eventódromo' y cómo los socios son un cliente más en esta concepción mercantil. "Para Mavidad te dan un código como socio para acceder antes, pero no hay ningún descuento. Ya no es una sorpresa: 30 euros para los adultos y 27 los niños desde tres a doce años. Qué bonito las facilidades y detalles que se tiene", lamentaba un socio esta semana tras la presentación del evento que se celebrará del 24 al 31 de diciembre en el Bernabéu.

Las tradiciones que terminan con el Nuevo Bernabéu

Lógicamente, este modelo refuerza la marca del Real Madrid como empresa deportiva, pero por delante la explotación del negocio frente al equilibrio que podría hacerse con otras formas tradicionales y compatibles. Uno de los ejemplos palpables en cualquier día de partido es el nomadismo al que han sido sometidos los puestos del Bernabéu. Un total de 87 familias que durante décadas han desarrollado su actividad comercial del estadio y quienes aseguran ser víctimas de problemas financieros por los continuos desplazamientos realizados por el Ayuntamiento de Madrid con el pretexto de las obras que rodean al recinto deportivo.

"Ya estamos en manos de la Justicia", explicaba el colectivo esta semana, en la que se abría Bernabéu Market, un proyecto de restaurantes y tiendas gourmet en línea con el cambio de paradigma. Igualmente, los vecinos del Bernabéu, que cuenta con un emplazamiento estratégico, pero limitante por los límites inmobiliarios, volvían a torcer el gesto con lo que consideran como el "regreso encubierto" de los conciertos al estadio con el 'half time' del partido de la NFL. Un espectáculo al descanso en el que participarán Bizarrap y Daddy Yankee.

El encuentro pionero de fútbol americano, el primero que se celebra en España, será un examen para el propio montaje y desmontaje del Bernabéu, con la adaptación del césped y los vestuarios a los Miami Dolphins y Washington Commanders. En los últimos partidos, el verde, que se dispone y se oculta mediante un hipogeo, ha mostrado un aspecto con zonas dañadas que obligará al máximo cuidado en los próximos eventos. Y de fondo, el propio Bernabéu, sin Santiago en el nombre, confirmado con un logotipo propio en la entrega de la Bota de Oro a Mbappé que confirma una nueva e irreversible era.