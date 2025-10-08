El detalle que provoca un profundo debate en el madridismo: "No hay Bernabéu sin Santiago"

Los aficionados han visto en los últimos años cómo sus estadios han cambiado de nombre. Eso, los que no han tenido que hacer caminos totalmente diferentes a los que hacían con sus padres o abuelos. En algunos casos, se han dado las dos circunstancias. Los 'colchoneros' se mudaron del Vicente al Calderón al Metropolitano, cuyo nombre fue un homenaje a uno de los antiguos feudos que utilizó el club rojiblanco. En el caso del Real Madrid, la hinchada blanca ha podido seguir yendo al mismo Santiago Bernabéu, estadio inaugurado en 1947 como Nuevo Estadio de Chamartín.

"Starbucks Bernabéu" 70 años después

Fue en 1955 cuando la asamblea de socios del conjunto blanco decidió rebautizarlo oficialmente como Estadio Santiago Bernabéu, en honor al presidente que impulsó su construcción. Siete décadas después, el feudo ha entrado en una nueva dimensión que le ha otorgado la reforma que se inició en 2019 y que todavía no ha concluido, después de haber invertido más de 1.300 millones. Una de las mejoras que se implantará afecta a la fachada exterior, una de las partes más comentadas, porque demuestra la idiosincrasia de un campo concebido con una función multiusos que aún no ha podido explotar del todo.

La idea del club es instalar unas letras en la fachada del Paseo de la Castellana que sirvan para identificar el nombre del campo. Usualmente, el nombre con el que es conocido el estadio blanco es "Bernabéu", quedándose solo con el apellido del expresidente. Esa es la fórmula por la que habría optado el equipo, argumentando motivos de identificación y también comerciales. Un nombre corto tiene siempre una memorización más fácil y la eliminación de 'Santiago' acomoda la denominación en determinados mercados estratégicos en el fútbol moderno. Sin embargo, una parte de los socios y simpatizantes rechazan esta reducción.

"No hay Bernabéu sin Santiago, pero hay Starbucks con Bernabéu. Mañana será Adidas, pasado Emirates y en 25 años habrá gente que no sabrá que Bernabéu es el apellido de Santiago, el mejor presidente de la historia del club", lamentaba un usuario en redes sociales, donde se produjo un profundo debate sobre el cambio que se producirá y que difiere del proyecto que se presentó en 2018, cuando la asamblea de socios dio luz verde a un préstamo de 575 millones para iniciar las obras. En aquella junta, el 'teaser' de la nueva fachada laminada tenía la inscripción de "Estadio Santiago Bernabéu", la que había lucido tradicionalmente en el feudo de Chamartín.

¿En busca del primer 'title sponsor'?

El 'Bernabéu' sin Santiago recupera la vieja idea de un 'title sponsor', como se denomina al acompañamiento comercial del nombre tradicional de un campo de fútbol. Una lucrativa fuente de ingresos, como sucede en el caso del nuevo Spotify Camp Nou del Barça y del Riyadh Metropolitano. Los acuerdos de este tipo ya superan los 10 millones anuales, solo en concepto de patrocinio principal de los estadios, a lo que hay que sumar otras activaciones. A diferencia de otros clubes, el Real Madrid siempre ha sido más conservador en este aspecto, optando por contratos largos como el que tiene con Emirates para su camiseta. Fue firmado en 2013 y solo es superado en longevidad por el de Tecnocasa y el Getafe.

Pero los tiempos han cambiado y el Real Madrid no ha querido perder el tren de las nuevas fuentes de ingresos. La muestra perfecta es el la citada primera 'flaghsip store' que acaba de inaugurar Starbucks en el propio Bernabéu. En cuanto a los 'title sponsor', en el pasado existieron contactos para un acuerdo en este sentido. En 2013 hubo negociaciones con International Petroleum Investment Company, el fondo soberano de Abu Dabi que es máximo accionista de Moeve, la antigua Cepsa. Por aquel entonces se habló de un contrato de 'naming rights' de hasta 500 millones en 20 años.

En 2017, antes del gran proceso de remodelación, el Real Madrid rechazaría una oferta de 250 millones con Emirates, el patrocinador de la camiseta. Ambas informaciones aparecieron en la prensa económica internacional, como el Financial Times. Ya con la reforma en marcha, el club recibió propuestas de bancos e inversores estadounidenses, pero la posición de la entidad que preside Florentino Pérez fue la misma: "El nombre del estadio seguirá siendo Santiago Bernabéu y, si se añade un patrocinio, será como complemento", se recogió en el acta oficial de la Asamblea del Real Madrid en 2022.

Sin embargo, 'Santiago' ya es historia. La obra de la instalación con el nuevo nombre empieza por la 'B' y el acorte del nombre se ha producido 'de facto'. La web oficial ya utiliza, tanto en su dominio como en su portada, la denominación Bernabéu y lo mismo sucede con los negocios que se han instalado en el campo. Lo mismo sucede con el 'Tour Bernabéu' que se hace por el estadio, el más lucrativo de los que se hacen en el mundo del fútbol. Por lo que cambio es irreversible, pese a que colectivos de socios como el Movimiento Ambar, denuncien lo que consideran como "otra traición a los socios, porque en el proyecto aprobado por los socios compromisarios ponía el nombre al completo". Pero la idea del club es otra y Bernabéu ya no es Santiago.