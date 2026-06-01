La gran batalla por el cambio societario del Real Madrid que enfrenta a Florentino y Riquelme: "El problema no es el porcentaje, sino qué inversor entra y qué papel tendrá"

Que el Real Madrid vaya a cambiar de modelo ya no es el debate que afronta un club de socios que vivirá sus primeras elecciones en 20 años el domingo, 7 de junio. La discusión gira en torno a cómo debe llevarse a cabo una transformación que expertos como Ignacio Urrutia de Hoyos, director del Grado en International Business Management de la Universidad Francisco de Vitoria, consideran necesaria "no por capricho o moda inversora, sino por la vulnerabilidad estructural del modelo actual".

Así define el proceso, en conversación con SPORT, un profesional que entiende la doble lógica planteada en el contexto de unos comicios que enfrentan a Florentino Pérez, actual presidente del club y defensor de la idea del "blindaje frente a amenazas externas", con Enrique Riquelme, candidato alternativo que ha hecho de la oposición a una supuesta "privatización" uno de los ejes de su discurso. Urrutia de Hoyos hace años que anticipó la claves de un debate que está en su punto álgido. Lo hizo a través de su reflexión: "¿Quién controlará el futuro del Real Madrid? La polémica propuesta de Florentino Pérez".

En cualquier caso, la modificación deberá ser aprobada por los socios, que tendrán que desempeñar un papel activo. Para la reforma esbozada por el actual máximo mandatario se necesita el respaldo del 51% del censo, no de los votantes, de ahí la importancia de la movilización social. En una entrevista concedida a El País en plena campaña electoral, Florentino Pérez aseguraba que "los que compren el 5% del Real Madrid no mandarán, se asociarán a una marca como la nuestra". También anunció que, "nada más acabar las elecciones", convocará una asamblea de compromisarios para impulsar un referéndum sobre la cuestión.

Una vulnerabilidad estructural

"El cambio es necesario y conviene decirlo sin ambigüedad. Pero quiero precisar por qué. La necesidad no nace de un capricho ni de una moda inversora; nace de una vulnerabilidad estructural del modelo actual. El Real Madrid es hoy un club asociativo que gestiona un patrimonio que se cuenta por miles de millones. Esa desproporción entre la forma jurídica, una asociación, y la magnitud del activo es, precisamente, el flanco débil", analiza Urrutia de Hoyos.

El investigador pone un ejemplo que ha sido utilizado por el propio Florentino Pérez para justificar la entrada de un socio externo o la capitalización de los socios, dos de los puntos más controvertidos de una campaña que culminará con las votaciones del próximo domingo, 7 de junio. "Lo vimos con claridad cuando un cambio legislativo estuvo a punto de permitir que los derechos comerciales del Real Madrid pudieran ser controlados desde fuera por el hecho de ser una entidad deportiva. Ahí quedó al descubierto que el modelo, tal y como está diseñado hoy, no protege lo que pretende proteger", explica Urrutia de Hoyos.

En 2023, Florentino Pérez se refería así a una situación sobre la que ha insistido de forma recurrente en las asambleas del club: "LaLiga y sus actuaciones buscan atentar contra el patrimonio personal del club. Somos 100.000 socios y lo sufrimos. Han intentado de todo. Primero, expropiarnos el 11% de nuestros derechos audiovisuales durante 50 años y, después, cambiar la Ley del Deporte para inhabilitar a presidentes".

De ahí que el experto, cuando habla de necesidad, lo haga en términos de blindaje antes que de financiación. "El objetivo no debería ser tanto recaudar como asegurar jurídicamente que el patrimonio del club queda en manos de sus socios y a salvo de decisiones externas, sean de LaLiga, de un regulador o de quien sea. En ese sentido, mantener el modelo intacto no es la opción conservadora; es, paradójicamente, la opción más arriesgada, porque deja al club expuesto". Ahora bien, debe ser un cambio quirúrgico, acordado y que responda a lo que es el Real Madrid como institución.

Mantener el modelo intacto no es la opción conservadora; es, paradójicamente, la opción más arriesgada, porque deja al club expuesto Ignacio Urrutia de Hoyos — Director del Grado en International Business Management de la Universidad Francisco de Vitoria

Más importante que el porcentaje: quién entra

"Una cosa es coincidir en el diagnóstico —el statu quo es insostenible— y otra muy distinta dar por buena, sin discusión, la fórmula concreta del socio inversor. El cómo importa tanto como el qué. Ahí es donde debe estar el debate serio. No en si hay que moverse o no, porque a estas alturas moverse es obligado", recalca Urrutia de Hoyos, quien se desmarca del debate dominante. "Casi toda la discusión gira en torno al porcentaje, si es un 5% o un 10%, y a la gobernanza —que no vote, que no entre en el consejo—. Está bien, son salvaguardas necesarias. Pero, en mi opinión, no es lo decisivo. El porcentaje es una cifra. Lo que de verdad determina si esta operación sale bien o mal es qué inversor entra y qué papel tendrá".

El director del Grado en International Business Management de la Universidad Francisco de Vitoria pone varios ejemplos. Por un lado, un 5% en manos de un fondo puramente financiero que entra a comprar barato un activo revalorizable y busca un retorno en un horizonte determinado. "Ese inversor, por mucho que no tenga voto, introduce una lógica de salida, de valoración y de presión sobre los plazos". Por otro lado, un 5% en manos de un socio estratégico. "Alguien que aporta capacidades, mercados, tecnología, presencia internacional o capacidad para proteger los activos del club frente a amenazas externas. Eso es algo radicalmente distinto. Es el mismo porcentaje, pero con una naturaleza opuesta".

En este sentido, Ignacio Urrutia de Hoyos señala que el propio club presidido por Florentino Pérez lo formula de manera acertada cuando sostiene que "el inversor debe respetar los valores, contribuir al crecimiento y ayudar a proteger los activos". Sin embargo, advierte de que, expresado de esa manera, no deja de ser una declaración de intenciones. "La pregunta es otra: ¿qué inversor encarna realmente esos tres requisitos? Porque dinero hay mucho dispuesto a entrar. Lo escaso es el dinero que, además, aporta algo que el club no tiene y no puede comprar de otro modo".

La función de ese inversor no debería ser financiera en el sentido estrecho del término —poner un cheque y esperar—, sino estratégica: acompañar al club en su expansión global, reforzar su posición frente a los actores que amenazan su autonomía y hacerlo desde el respeto absoluto a que esto sigue siendo un club de sus socios Ignacio Urrutia de Hoyos — Director del Grado en International Business Management de la Universidad Francisco de Vitoria

De ahí que considere fundamental la elección del socio que acompañe al Real Madrid en esta nueva etapa. "La función de ese inversor no debería ser financiera en el sentido estrecho del término —poner un cheque y esperar—, sino estratégica: acompañar al club en su expansión global, reforzar su posición frente a los actores que amenazan su autonomía y hacerlo desde el respeto absoluto a que esto sigue siendo un club de sus socios".

La identidad y la parcela deportiva

La profundidad del debate conduce inevitablemente a otra cuestión: si el socio inversor o la sociedad creada tendrán algún tipo de influencia en la parcela deportiva. "Ahí soy claro: no deben pintar nada. La frontera tiene que ser nítida. Un inversor puede aportar muchísimo en lo institucional, lo comercial o lo internacional. En las decisiones deportivas no debe existir ninguna voz que no emane de la estructura del club y, en última instancia, de sus socios. Esa línea no se negocia", sostiene Ignacio Urrutia de Hoyos.

Se trata de una cuestión especialmente sensible para un colectivo de socios que deberá decidir si da o no su visto bueno al cambio. Sin embargo, incluso si la entrada del inversor acaba siendo aprobada, el director del Grado en International Business Management de la Universidad Francisco de Vitoria advierte de que la transformación no será inocua, ya que afecta directamente al terreno más delicado de todo el proceso: la identidad. "No creo que la destruya, pero tampoco creo a quien diga que la deja intacta. Lo que se abre es una convivencia entre dos lógicas que históricamente han ido por separado: la del club de socios, que es emocional, identitaria y de pertenencia, y la lógica del capital, que es financiera, de valoración y de retorno. Pueden convivir, pero conviven en equilibrio. Y el equilibrio, por definición, es inestable".

Ahí soy claro: no deben pintar nada. La frontera tiene que ser nítida. Un inversor puede aportar muchísimo en lo institucional, lo comercial o lo internacional. En las decisiones deportivas no debe existir ninguna voz que no emane de la estructura del club y, en última instancia, de sus socios. Esa línea no se negocia. Ignacio Urrutia de Hoyos — Director del Grado en International Business Management de la Universidad Francisco de Vitoria

El reto del cambio de modelo societario no es, por tanto, una cuestión estática ni algo que vaya a resolverse una vez se cierre la operación. Tal y como explica el profesor, "hoy las salvaguardas son sólidas: el inversor no vota, no gobierna, no cobra dividendos inmediatos y el club puede recomprar. Sobre el papel, el control de los socios es absoluto. Pero la historia reciente del fútbol europeo enseña una lección incómoda: estas fronteras rara vez permanecen inmóviles".Sería ingenuo pensar que un socio inversor externo vaya a comportarse eternamente como un mero observador de un activo en el que deposita una cantidad relevante de capital y que posee una influencia planetaria.

"Lo que entra como capital silencioso tiende, con el tiempo y con los ciclos, a buscar voz. No porque exista mala fe, sino porque esa es la naturaleza del capital. Por eso digo que esto no es un punto de llegada, sino una tensión que el club deberá administrar de forma permanente. La identidad del Madrid no se preserva firmando unos estatutos; se preserva vigilando que esos estatutos se respeten año tras año, presidencia tras presidencia".La advertencia de Urrutia de Hoyos va más allá del actual proceso electoral. A su juicio, el cambio de modelo societario no constituye un debate puntual, sino una cuestión que acompañará al club durante décadas y que exigirá una vigilancia constante por parte de los socios.

¿’Privatización’ o ‘blindaje’ del Madrid?

Entonces, ¿qué significa todo esto para los socios? "Soy quizá menos complaciente que el discurso oficial. Se está presentando como una buena noticia sin matices. El socio pasa de tener un vínculo sentimental a tener un derecho económico real, transmisible incluso a sus herederos. Y es verdad, eso supone un avance tangible. Pero conviene ser consciente de que ahí también existe una transformación silenciosa de lo que significa ser socio".

El carné deja de ser exclusivamente un símbolo de pertenencia para convertirse, en parte, en un activo patrimonial. Eso no es malo, pero sí diferente. Los socios deberían entrar en este proceso sabiéndolo: no están solo protegiendo lo que ya tenían, también están aceptando que su relación con el club adquiere una dimensión nueva Ignacio Urrutia de Hoyos — Director del Grado en International Business Management de la Universidad Francisco de Vitoria

Porque, como apunta Ignacio Urrutia de Hoyos, el cambio va más allá de la estructura jurídica. "El carné deja de ser exclusivamente un símbolo de pertenencia para convertirse, en parte, en un activo patrimonial. Eso no es malo, pero sí diferente. Los socios deberían entrar en este proceso sabiéndolo: no están solo protegiendo lo que ya tenían, también están aceptando que su relación con el club adquiere una dimensión nueva, económica, que antes no existía".

La transformación va mucho más allá del debate terminológico que se ha instalado en la campaña electoral entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. "Las palabras nunca son neutrales. Esta menos que ninguna. 'Privatizar' es, en mi opinión, una expresión incorrecta, y lo es técnicamente, no solo desde el punto de vista retórico. Privatizar significa transferir la propiedad o el control de una entidad a manos privadas. Y lo que se ha planteado es justamente lo contrario en su diseño: la propiedad y el control permanecen en los aproximadamente 100.000 socios, a través de una filial que ellos controlan, mientras que el inversor entra con una participación minoritaria, sin voto, sin gobernanza y sin acceso a la mayoría del capital".

Bajo este análisis, "no se transfiere el control, sino que se mantiene en los socios y, de hecho, el objetivo declarado es reforzarlo". Por eso considera que hablar de privatización resulta, como mínimo, impreciso. Ahora bien, entiende perfectamente por qué el concepto se ha convertido en una de las banderas de la candidatura de Enrique Riquelme.

"'Privatizar' es una palabra con una enorme carga emocional. Quien la utiliza no busca describir una operación jurídica, sino alertar. Funciona como una señal de alarma identitaria. Y aunque sea técnicamente incorrecta, apunta a una inquietud que sí es legítima: el temor a que la entrada de capital, hoy minoritaria y silenciosa, sea el primer paso de un camino. Por eso distinguiría dos cuestiones. El término es incorrecto para describir la operación tal y como está diseñada, pero la preocupación que esconde no es ilegítima. Rechazar la palabra no debería servir para descalificar la inquietud".

Cada candidato modula el lenguaje según su posición. Quien defiende el proyecto tenderá a evitar por completo la palabra 'privatizar' y hablará de poner en valor, proteger el patrimonio, reconocer derechos económicos a los socios o blindarse frente a amenazas externas. Su marco será el de la oportunidad y la protección: cambiar para seguir siendo los dueños Ignacio Urrutia de Hoyos — Director del Grado en International Business Management de la Universidad Francisco de Vitoria

Sobre la forma en que ambos candidatos están planteando la cuestión, Urrutia de Hoyos evita tomar partido y prefiere analizar los marcos discursivos. "Cada candidato modula el lenguaje según su posición. Quien defiende el proyecto tenderá a evitar por completo la palabra 'privatizar' y hablará de poner en valor, proteger el patrimonio, reconocer derechos económicos a los socios o blindarse frente a amenazas externas. Su marco será el de la oportunidad y la protección: cambiar para seguir siendo los dueños".

En el lado opuesto, añade, "quien quiera marcar distancia probablemente explotará el campo semántico de la cautela. Hablará de riesgos, líneas rojas, garantías insuficientes o de qué puede ocurrir dentro de diez o veinte años. Su marco será el de la prudencia y la identidad".

Para el director del Grado en International Business Management de la Universidad Francisco de Vitoria, sin embargo, el debate realmente importante no debería librarse en torno al sí o al no al capital. "Qué inversor, con qué garantías y con qué mecanismos de vigilancia a largo plazo. Ahí está la discusión relevante. El candidato que lleve el debate a ese terreno estará haciendo el planteamiento más serio, gane quien gane. El que lo reduzca a un eslogan, ya sea 'oportunidad histórica' o 'privatización', estará simplificando una cuestión que no admite simplificaciones. Y los socios, que son quienes deciden, merecen el debate del cómo, no el del eslogan".

En definitiva, el cambio de modelo del Real Madrid aparece, según el experto, como una transformación necesaria y compatible con la preservación de la identidad del club. Pero ninguna de esas dos cuestiones es automática. Todo dependerá de cómo se ejecute el proceso y de la vigilancia que se mantenga en el tiempo. "Quien venda esto como una operación sin riesgos no está siendo del todo sincero. Y quien lo presente como una traición a la identidad tampoco. La verdad, como casi siempre, está en administrar bien una tensión que ha llegado para quedarse".